Today Delhi Weather News: दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को मानसून की सक्रियता के चलते तेज बारिश हुई। सुबह से ही कई इलाकों में बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।

मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक मानसून गतिविधियां सक्रिय रह सकती हैं और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

बारिश का असर दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे एनसीआर क्षेत्रों में भी देखने को मिला। कई निचले इलाकों में पानी भर गया। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर धीमी रफ्तार से यातायात चला और कुछ प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति भी बनी।

मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है

गुरुग्राम में प्रशासन और पुलिस ने बारिश के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने तथा मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगस्त में मानसून की सक्रियता के कारण दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर जारी रह सकता है। लगातार बारिश से जहां एक ओर गर्मी और प्रदूषण से राहत मिलती है, वहीं दूसरी ओर जलभराव, ट्रैफिक और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ सकती है।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जलभराव वाले रास्तों से बचें, बिजली के खंभों और खुले तारों से दूरी बनाए रखें तथा किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।

देश के कई अन्य राज्यों में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत महाराष्ट्र व असम में भारी बारिश का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हुगली जिले के सेरामपुर इलाके में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। रिहायशी क्षेत्रों के आसपास पानी जमा होने से स्थानीय निवासियों और रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने नागरिकों को नदियों और जलस्रोतों के आसपास जाने से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।