दिल्ली के तिलकनगर में लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को चाटा मार दिया, इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अब इस घटनाक्रम को लेक प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने बताया कि वीडियो के पीछे की सच्चाई जनता को जाननी चाहिए।
वीडियो में प्रवेश वर्मा ने कहा, “विकासपुरी के रिंग रोड पर कई दिनों से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। वहां के AAP विधायक जरनैल सिंह विभाग के इंजीनियर पर ठेकेदार से मिलाने का दबाव बना रहे थे और उनसे कमीशन दिलाने की बात कह रहे थे। हमारे इंजीनियर ने पुलिस थाने में जाकर उनके खिलाफ शिकायत दी है।”
15 साल बाद बन रही सड़क- मंत्री
प्रवेश वर्मा ने बताया, “जब उन्हें (जरनैल सिंह) कोई कमीशन नहीं मिली तो वे रात में जाकर सड़क उखाड़ने का काम करते थे। साथ ही वे वीडियो बनाकर डालते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आज जब मैं उसी रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को कहा कि मैं सारे काम देखना चाहता हूं। मैंने काम को देखा कि वहां काम अच्छे से चल रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये सड़क नहीं बनी, 15 साल के बाद ये सड़क बनाया जा रहा है। शायद इसी बात से आम आदमी पार्टी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थीं उनका काम भी अब चल रहा है।”
‘विधायक जरनैल सिंह को तीन बार कॉल किया’
आगे प्रवेश वर्मा ने कहा, “मैंने खुद वहां के विधायक जरनैल सिंह को तीन बार कॉल किया। इसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया, जिसमें वह जरनैल सिंह से बात करते नजर आए। वीडियो में मंत्री प्रवेश वर्मा उन्हें बुला रहे हैं कि विधायक जरनैल सिंह जहां से वीडियो बना रहे थे वहां आइए।”
क्यों मारा युवक को थप्पड़?
आगे कहा, “मैंने उनका 45 मिनट तक इंतजार किया, हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। वो अपने कार्यकर्ताओं को सूचना देकर आए थे। जब वे आए तो वहां आते ही बदतमीजी शुरू कर दी। उनके कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति आवेश में आकर जो करेगा मैंने भी वही किया।”
मंत्री ने आम आदमी पार्टी से कहा, “आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है। इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर कोई भी मेरे परिवार को कुछ बोलेगा या हमारे (सरकारी) कार्यों में बाधा डालेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा और आप का विधायक हमारे अधिकारियों से कमीशन मांगेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यही आज के घटना की पूरी सच्चाई है, जो मैंने आपके सामने रखी है।”
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दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा एक शख्स के थप्पड़ मारने का कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद इस घटनाक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें