दिल्ली सरकार ने एक आदेश के जरिए स्पष्ट किया है कि वो सीजेपी प्रदर्शकारियों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी। इस आदेश के जरिए दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस ने CJP प्रदर्शन से जुड़े मामले में 13 FIR दर्ज की हैं।

आदेश में कहा गया है कि जिन्हें गिरफ्तार या डिटेन किया गया है, उन्हें जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि क्रिमिनल बैक ग्राउंड वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा।

दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने आदेश के जरिए कहा, “दिल्ली सरकार का विरोध-प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई और दंडात्मक कार्रवाई करने का इरादा नहीं है और इस मामले को बिना किसी आगे की कार्रवाई के बंद माना जाएगा।”

As of 6 pm yesterday (29th July), thirteen (13) cases have been registered by the Delhi Police in connection with the NEET (UG) paper leak protests at Jantar Mantar.



The Delhi Government has directed the Delhi Police not to take any adverse legal action against persons involved… pic.twitter.com/8rhr6R8bBl — ANI (@ANI) July 30, 2026

अमित शाह ने दिया होगा छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश: अभिजीत दीपके

महाराष्ट्र के छत्रपति शंभाजीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए अभिजीत दीपके ने दावा किया कि 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ही आया होगा।

छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र को बचाना सिर्फ विपक्ष का काम नहीं है। देश के लोगों को साथ आना होगा। उन्होंने दावा किया कि देश में लोकतंत्र “खतरे” में है और न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने के फैसले पर सवाल उठाए

अभिजीत दीपके ने प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्हें ‘अजीब’ आदमी बताया। उन्होंने अगर देश का शिक्षा मंत्री बलात्कारियों का पक्ष लेता है तो इसका मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर एक और अजीब आदमी को बैठा दिया गया है।

बीजेपी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार कुछ और नहीं कर सकती क्योंकि इनकी पार्टी गुंडों से भरी पड़ी है। राम रहीम जैसे लोग इनके कार्यकाल के दौरान पैरोल पर बाहर आते हैं। उन्होंने दावा किया कि जेन जी भारत और भारत की संस्कृति को अच्छे से संभाल सकता है।

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दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके पालन में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक इस जगह पर अधिकतम 1000 लोगों को अनुमति दी जा सकती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।