Shraddha Murder: आफताब का Voice Sample ले सकेगी दिल्ली पुलिस, बीजेपी नेता के साथ CP से मिलने पहुंचे श्रद्धा के पिता

Delhi Police will be able to take Aftab’s voice sample: 23 दिसंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में वॉयस सैंपल लेने की इजाजत दे दी है।

Court Permission to Delhi Police for Delhi Police: दिल्ली पुलिस को आफताब का वॉयस सैंपल लेने की मिली इजाजत (Photo- File)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram