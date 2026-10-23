दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। ये सभी प्रदर्शनकारी सेंट्रल दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे। यह मार्च सिविल सोसाइटी के ग्रुप पीपल अगेंस्ट SIR की दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बुलाया था।

मार्च गोले डाक खाना के पास, कालीबाड़ी मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग के चौराहे पर शुरू हुआ, जिसमें शामिल लोग तिरंगा और बैनर लेकर वोटर लिस्ट में बदलाव का काम खत्म करने की मांग कर रहे थे। चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ने से पहले लगभग 100-150 लोग गोले डाक खाना में इकट्ठा हुए।

किन संगठनों ने बुलाया था मार्च?

यह प्रदर्शन पीपल अगेंस्ट SIR और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) जैसे संगठनों द्वारा चुनावी गड़बड़ियों के आरोप में देश भर में किए जा रहे मार्च का हिस्सा है। दिल्ली में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) जैसे ऑर्गनाइज़ेशन दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा बंगला साहिब, गोले डाक खाना और गोल मार्केट से चुनाव आयोग ऑफिस तक मार्च करने वाले थे।

पीपल अगेंस्ट एसआईआर छात्रों, किसानों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं का एक नागरिक समाज समूह है। यह दावा करता है कि 300 से अधिक संगठन इसके अभियान में शामिल हो चुके हैं। सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और दिल्ली पुलिस त्वऔर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है।

नेहा बोरा मामले में फैसला सुनाएगा कोर्ट

लेफ्ट छात्र संघ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट आज शाम 7 बजे अपना फैसला सुनाएगा। आदेश सुरक्षित रखने से पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनीं। नेहा बोरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस के नोटिस को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी, जिसपर आज सुनवाई पूरी हो गई है।

दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर को लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन में शामिल होने के बाद जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 10000 का पर्सनल बॉन्ड और एक श्योरिटी भरने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस में नेहा से जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए एक जमानतदार के साथ 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने को कहा गया है।

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कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। जिसके बाद दोनों ने दायर अपनी याचिका वापस ले ली। सीजेपी के सदस्यों ने अपनी याचिका में हिरासत बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी थी और तत्काल रिहाई की मांग की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें