दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने असम के गोलपाड़ा से आंतकी संगठन आईएसआईएस मॉड्यूल से प्रभावित तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान इस्लाम, रनजीत अली और जमाल के रूप में हुई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के खबर के मुताबिक स्पेशल सेल की मुस्तैदी के चलते आतंकी हमले को टाल दिया गया है, क्योंकि तीनों संदिग्धों को इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) के साथ गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्ध गोलपाड़ा में एक स्थानीय इलाके को दहलाने की साजिश रच रहे थे।

DCP Pramod Kushwaha, Delhi Police Special Cell: It looks like it was a self-radicalised group, detailed interrogation will reveal further links. https://t.co/PCl4U2jfX4

DCP Pramod Kushwaha, Delhi Police Special Cell: The three arrested persons were from an ISIS inspired module and were planning to attack using an IED blast a local fair in Goalpara (Assam). They were planning to replicate it in Delhi. pic.twitter.com/mjRkIk8EN1

— ANI (@ANI) November 25, 2019