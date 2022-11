Delhi: दिल्ली पुलिस ने विदेशी महिला की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, सिर पर रखा था 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इनाम

दिल्ली पुलिस ने ऑस्ट्रेलियाई महिला की हत्या के आरोपी राजविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है।

आरोपी राजविंदर सिंह (Photo Source- ANI)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram