ToolKit केसः टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गईं दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच से जुड़ी जानकारी, उनके निजी चैट किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध न कराने की अपील की है। दिशा ने कहा है कि जांच से जुड़ी जानकारी मीडिया में लीक न करने के संबंध में पुलिस को निर्देश दिया जाए। मीडिया को भी उनके निजी चैट प्रकाशित करने से भी रोका जाए। उनकी याचिका पर कोर्ट ने NBSA (न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी) के साथ 2 मीडिया हाउस को नोटिस भेजा है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।

दिशा ने अपने वकील अभिनव सेखरी के जरिए यह याचिका दाखिल की थी। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके केस से संबंधित कोई जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है। ध्यान रहे कि जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किए गए किसानों के आंदोलन का समर्थन करने वाले ‘टूलकिट गूगल दस्तावेज’ की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु की कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया था। मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु मुलुक को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। उधर, इससे पहले मंगलवार को दिशा के आवेदन पर कोर्ट ने उन्हें वकील करने, अपने परिजनों से बात करने की अनुमति दी थी।

Toolkit case: Delhi HC issues notice to NBSA and two media houses on Disha Ravi's plea; to hear it on Friday

