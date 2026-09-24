दिल्ली के एक पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दो व्यक्ति अपराध करने के तुरंत बाद एक रेस्तरां में गए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी दोनों भाई (24 वर्षीय मुकेश सिंह और 31 वर्षीय हेमंत सिंह) एक रेस्तरां में खाना खाने गए और फिर सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धोने घर लौट आए।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब पुलिस ने सोमवार को कालकाजी मंदिर के पास 142 एकड़ में फैले आस्था कुंज पार्क में नाबालिग लड़की के साथ बंदूक की नोक पर हुए कथित सामूहिक बलात्कार की जांच तेज कर दी। कक्षा 7 की छात्रा अपने 17वें जन्मदिन पर अपने 17 वर्षीय मित्र के साथ पार्क घूमने गई थी, तभी शाम करीब 7.15 बजे यह घटना घटी।

आरोपियों ने घर जाकर धोए कपड़े

तीसरे आरोपी की पहचान 30 वर्षीय आसिफ के रूप में हुई है। तीनों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जानकारी रखने वाले एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “पूछताछ के दौरान दोनों भाइयों ने बताया कि अपराध के बाद वे पहले एक रेस्तरां में खाना खाने गए थे। फिर वे श्री निवासपुरी इलाके में स्थित अपने घर लौट आए, जहां उन्होंने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धोए। मंगलवार तड़के करीब 7 बजे जब हमने उन्हें गिरफ्तार किया, तो उनके धुले हुए कपड़े पास ही मिले।”

अधिकारी ने आगे कहा, “हमने उनके फोन जब्त कर लिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने हाल ही में उनमें काफी मीडिया सामग्री जोड़ी है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला डेटा को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करेगी।”

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आसिफ को पुलिस एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। आसिफ को स्थानीय निवासियों से पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है और उसने भागने का फैसला किया। अधिकारी ने कहा, “दोनों भाई इधर-उधर घूम रहे थे।” पुलिस ने बताया कि उन्हें आसिफ के फोन में आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री भी मिली है और उन्होंने एफएसएल से रिपोर्ट मांगी है।

चाकू लेकर घूमता था आसिफ

पुलिस ने बताया कि पार्क और पास के गोदाम के कर्मचारियों, गार्डों और आने जाने वालों ने आसिफ को स्थानीय उपद्रवी के रूप में पहचाना। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक बिना लाइसेंस वाली बंदूक और एक चाकू बरामद हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “लोगों ने शिकायत की कि आसिफ को अक्सर चाकू के साथ देखा जाता था। इसके अलावा हम उन आरोपों की भी जांच कर रहे हैं कि तीनों कुछ दंपतियों को परेशान करते थे। इसकी सूचना हमें कभी नहीं दी गई, इसलिए हम और सबूत जुटा रहे हैं।”

घटना वाले दिन अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के पास दो हथियार (एक बंदूक और एक चाकू) थे। पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी पता चला कि आरोपी लगभग 45 मिनट तक पार्क में शिकार की तलाश में घूम रहे थे, तभी उन्होंने नाबालिगों को एक सुनसान जगह पर बैठे देखा। उन्होंने पुलिसकर्मी बनकर दंपति को निशाना बनाया।

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दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में आस्था कुंज पार्क में नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना और उसके बाद कॉलेज के पिछले गेट के पास पुलिस मुठभेड़ के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन (LSR) ने ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पढ़ें पूरी खबर