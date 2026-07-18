दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटा दिया। वांगचुक को पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई। उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है।
सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 21वां दिन था। जंतर-मंतर पर मौजूद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने का विरोध किया। इस वजह से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी वाले हालात बन गए हालांकि पुलिस ने हालात को संभाल लिया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि वे जंतर-मंतर को जल्द से जल्द खाली कर दें।
सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही थी।
NEET- UG सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जंतर-मंतर पर डटे हुए थे। सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए और तब से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है।
दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बयान जारी किया है। पुलिस ने कहा, “हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार, सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है… हम जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द वहां से हट जाएं।”
विपक्षी नेता पहुंचे थे जंतर-मंतर
बीते कुछ दिनों में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सपा सांसद डिंपल यादव सहित विपक्ष के कई नेता जंतर-मंतर पहुंचे थे और उन्होंने वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया था।
20 जुलाई को किया था संसद मार्च का आह्वान
इससे पहले सोनम वांगचुक ने कहा था कि वह किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जिंदा रहेंगे। वांगचुक ने लोगों से अपील की थी कि वे 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हों लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर से हटा दिया।
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सोनम वांगचुक ने कहा है कि वह कोई गांधी या हीरो नहीं हैं। वांगचुक ने कहा, “ना तो मैं कोई गांधी हूं और ना ही हीरो, मैं आम नागरिक हूं जिसने अपनी जिम्मेदारियां से मुंह नहीं मोड़ा है और आगे कदम बढ़ाया है।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।