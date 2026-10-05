दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके में हुए प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा के मामले में चार FIR दर्ज की हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन मामलों में एक CISF जवान पर कथित चाकू से हमला, दंगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप शामिल हैं। मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को अदालत में पेश किया गया। CISF के कांस्टेबल बिक्रम कुमार पर कथित चाकू से हमले को लेकर भी FIR दर्ज की गई है। अधिकारियों के अनुसार, वह एक प्रदर्शनकारी को बैरिकेड के पास से हटाकर ले जा रहे थे, तभी उन पर कथित तौर पर चाकू से हमला किया गया। उनकी दाहिनी कोहनी में मामूली चोट आई और उन्हें इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया।

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन

सोमवार को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और SIR को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे।

प्रदर्शनकारियों ने रायसीना रोड स्थित NSUI मुख्यालय के पास प्रतीकात्मक ‘जीवित मुर्दा’ प्रदर्शन किया और इसके बाद जंतर-मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश की। इसी दौरान स्थिति बिगड़ गई और कथित तौर पर हिंसा हुई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिंसा से जुड़े अन्य मामले कथित दंगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोकने से संबंधित हैं। पुलिस CCTV फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है, ताकि घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सके और इसमें शामिल लोगों की भूमिका तय की जा सके।

तीन महिला पत्रकारों की शिकायत की भी जांच

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब इसी प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम को लेकर तीन महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिसकर्मियों पर कथित यौन दुर्व्यवहार और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने रविवार को बताया था कि उसे तीन अलग-अलग शिकायतें मिली हैं और इन मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, महिला पत्रकारों के बयान दर्ज किए गए हैं और उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। प्रदर्शन स्थल की CCTV फुटेज की जांच की जा रही है।

FIR की मांग को लेकर थाने के बाहर बैठे थे लोग

महिला पत्रकारों की शिकायत पर FIR दर्ज करने और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर करीब 17 लोग सोमवार सुबह तक पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे रहे। इनमें पत्रकार, यूट्यूबर्स और कथित पीड़ित महिला भी शामिल थीं। पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लेकर दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन पहुंचाया था।

पुलिस का कहना था कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू थी और पार्लियामेंट स्ट्रीट प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह नहीं है। पुलिस के मुताबिक, लोगों को वहां इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी और निर्देश नहीं मानने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले में CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।

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वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच स्थिति साफ होने के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।