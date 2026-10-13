दिल्ली पुलिस ने सोमवार को विपक्ष के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के मामले में बाराखंबा रोड और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के अनुसार, ये एफआईआर विरोध प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ने और सड़कों पर ग्रैफिटी (दीवारों या सड़कों पर लेखन) बनाने से जुड़ी हैं।

सोमवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं और समर्थकों ने बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। इसके बाद, विपक्ष के 11 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (एसआईआर) के कुछ पहलुओं को चुनौती दी गई है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के नौ अन्य नेताओं द्वारा दायर रिट याचिका में 14 कमियां बताई हैं।

ये हैं याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ताओं में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत, सीपीएम सांसद एमए बेबी, सीपीआई नेता डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माजी, एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिकाकर्ताओं से इस बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्त संधू और विवेक जोशी को रिट याचिका में प्रतिवादी के तौर पर क्यों शामिल किया गया है।

इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने घर पर विपक्षी सांसदों को ‘हाई टी’ (चाय-नाश्ते) के लिए बुलाया है।

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल एकबार फिर सड़कों पर हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।