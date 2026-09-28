थप्पड़ विवाद में दिल्ली के पीडब्ल्यूडी प्रवेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने विकासपुरी थाने में प्रवेश वर्मा के खिलाफ गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (Non-Cognisable Report) दर्ज की है। सोमवार को पुलिस के अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई। प्रवेश वर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 लगाई गई है जो कि स्वेच्छा से किसी सामने वाले को चोट पहुंचाने से संबंधित है।

थप्पड़ विवाद में दिल्ली पुलिस के समक्ष कुल 5 शिकायतें आई थीं जिसमें से एक शिकायत जरनैल सिंह के साथी साहिब सिंह ने दर्ज कराई थी। यह वहीं नाम है जिसे प्रवेश वर्मा ने थप्पड़ मारा था। साहिब सिंह की शिकायत के आधार पर ही प्रवेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है।

किसने किसके खिलाफ दी थी शिकायत?

बता दें कि दिल्ली पुलिस के पास दो शिकायतें लोक निर्माण विभाग (PWD) के कर्मचारियों की ओर से जरनैल सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ दी गई छी। वहीं मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ कथित बदसलूकी के संबंध में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से दो शिकायतें दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने बताया है कि सभी 5 शिकायतें विकासपुरी और तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दी गई थीं।

सड़क निरीक्षण के दौरान हुई थी यह घटना

पीटीआई के मुताबिक, यह घटना रविवार को जनकपुरी चौक और नजफगढ़ नाले के बीच आउटर रिंग रोड के एक हिस्से में सड़क मरम्मत कार्य के निरीक्षण के दौरान हुई। प्रवेश वर्मा के द्वारा व्यक्ति को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शिकायत के अनुसार, व्यक्ति निरीक्षण की रिकॉर्डिंग कर रहा था तभी मंत्री ने उसे थप्पड़ मारा। यह घटना उस समय हुई जब मौके पर मौजूद तिलक नगर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जरनैल सिंह ने सड़क की नई सतह की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उसे हाथ से उखाड़ दिया था और व्यक्ति इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा था।

थप्पड़ विवाद में मंत्री की सफाई

इस घटना के बाद जरनैल सिंह ने दिल्ली सरकार पर घटिया गुणवत्ता का सड़क निर्माण कराने का आरोप लगाया। वहीं थप्पड़ विवाद में प्रवेश वर्मा ने कहा कि वह आप कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी अधिकारियों को अपना काम करने से रोकने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि वह व्यक्ति आप से जुड़ा हुआ था और उसके खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है। मंत्री के मुताबिक, उस व्यक्ति ने घटना के वक्त उन्हें और उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थीं। हालांकि वर्मा के बयान में शामिल इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

सौरभ भारद्वाज ने साधा निशाना

प्रवेश वर्मा पर हुई इस कार्रवाई के बीच दिल्ली AAP प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हमने SHO से पूछा है क्योंकि आपने दावा किया कि जांच चल रही है, तो असल में क्या जांच हुई है। उनके पास इस बारे में कोई जवाब नहीं है कि पिछले 24 घंटों में क्या जांच हुई है। पुलिस प्रवेश वर्मा को बचा रही है और देश के युवाओं को भड़का रही है।

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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिलकनगर पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह उर्फ प्रवेश वर्मा ने एक युवक को थप्पड़ मारा था। तिलकनगर पहुंचे केजरीवाल ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं, प्रवेश वर्मा को भी उन्होंने ललकारा और कहा कि पीएम मोदी के नजदीकी होंगे लेकिन यह देश 140 करोड़ देशवासियों का है। यहां पढ़ें पूरी खबर…