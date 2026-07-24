राजधानी में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने सभी कर्मियों की नियमित छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय की ओर से गुरुवार को जारी आदेश सभी जिला डीसीपी, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO), इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI Airport) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है।

आदेश के अनुसार, अगले निर्देश तक पुलिसकर्मियों को किसी भी तरह की नियमित छुट्टी जैसे आकस्मिक अवकाश Casual Leave) या अर्जित अवकाश (Earned Leave) नहीं दी जाएगी। केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी की जांच और मंजूरी के बाद छुट्टी स्वीकृत की जाएगी।

इसके अलावा, पुलिसकर्मियों के किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम या कोर्स में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police) की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

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दिल्ली पुलिस की छुट्टियां रद्द, आदेश में क्या?

आदेश में कहा गया है, ”राजधानी में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों (जिनमें राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officers) भी शामिल हैं) की नियमित छुट्टियां तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रद्द की जाती हैं। केवल वास्तविक आपातकालीन मामलों में ही सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद छुट्टी दी जाएगी। सभी डीसीपी इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।”

आदेश में यह भी कहा गया है, ”अगले आदेश तक कोई भी पुलिसकर्मी, जिसमें राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं, पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रशिक्षण या कोर्स में भाग नहीं लेगा।”

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन

यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है जब राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में परीक्षा प्रणाली में सुधार और NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन जारी हैं।

20 जुलाई को CJP के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारी ‘संसद चलो’ मार्च के लिए जंतर-मंतर पर एकत्र हुए थे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए।

CJP प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट होंगे रद्द?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल लोगों के पासपोर्ट रद्द किए जाने की खबरें आईं। अब इन वायरल खबरों पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सफाई जारी की है और इन्हें पूरी तरह भ्रामक बताया है।

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि CJP प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे दावों का खंडन करते हुए डीसीपी न्यू दिल्ली ने कहा कि नागरिक केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

दिल्ली पुलिस ने 480 सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 480 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की है, जिनको पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने इन सभी हैंडलों को ब्लॉक कर दिया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ये हैंडल समन्वित दुष्प्रचार (coordinated misinformation campaigns) चला रहे थे और अफवाहें तथा झूठे दावे फैलाकर छात्रों और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने या उसे आगे साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। पुलिस का कहना है कि बिना पुष्टि के अफवाहें फैलाने से भ्रम और सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है।