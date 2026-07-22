दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर से संसद तक मार्च कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों की दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के सुरक्षाकर्मियों से झड़प हो गई। कई वीडियो में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल दिखाए जाने के बाद सुरक्षा बलों की आलोचना हो रही है।

सादे कपड़ों में ना आए कोई पुलिसकर्मी

कई सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि कैसे पुलिसकर्मियों के एक ग्रुप ने (कुछ सादे कपड़े में और कुछ यूनिफॉर्म में लेकिन नेम टैग हटाए हुए) प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया। सोमवार की झड़पों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी दोनों लोग घायल हो गए। मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी यूनिट्स को एक मैसेज भेजा, जिसमें उनसे यह पक्का करने को कहा गया कि जंतर-मंतर पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने वाला कोई भी पुलिस कर्मी सिर्फ पुलिस यूनिफॉर्म में आए, न कि सादे कपड़ों में।

नई दिल्ली जिला पुलिस की तैयार की गई एक इंटरनल रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार को चार जगहों- संसद मार्ग, रेल भवन गोल चक्कर, जंतर मंतर और कॉनॉट प्लेस आउटर सर्कल-जनपथ पर झड़प के बाद हालात को काबू में करने के लिए हल्का बल इस्तेमाल किया।

मार्च को रोकने के लिए लगाए गए तीन लेयर बैरिकेड

पुलिस के एक सोर्स के मुताबिक मार्च को रोकने के लिए तीन लेयर के बैरिकेड लगाए गए थे। पहला टॉलस्टॉय मार्ग पर, दूसरा संसद मार्ग पर और तीसरा ट्रांसपोर्ट भवन के पास था। सोर्स ने कहा, “सुबह करीब 10.30 बजे, प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर टॉलस्टॉय मार्ग पर बैरिकेड तोड़ दिया और संसद मार्ग की ओर बढ़े, जिसे उन्होंने तोड़ दिया। भीड़ और हाई-सिक्योरिटी ज़ोन के बीच सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट भवन के पास का बैरिकेड बचा था, इसलिए सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल इस्तेमाल किया।”

प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियो में सादे कपड़ों में लोग पुलिस की लाठियां चलाते और प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हुए दिखे। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दिल्ली पुलिस से सवाल किया ,”सादे कपड़ों में ये लाठी लिए गुंडे कौन हैं? आपने हमें पीटने के लिए किसे हायर किया है?” दिल्ली पुलिस ने पुलिस की लाठियों का इस्तेमाल करने वाले सादे कपड़ों वाले आदमियों के बारे में आरोप पर पब्लिकली कोई जवाब नहीं दिया है।

क्या यह कानूनी रूप से सही है?

इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि कुछ ऑपरेशन, जैसे कि इंटेलिजेंस कलेक्शन वाले ऑपरेशन में सच में पहचान छिपाने या नकली पहचान की ज़रूरत होती है। वहीं रेगुलर पुलिसिंग कानूनी प्रक्रिया और कानूनी गाइडलाइन से चलती है।

पब्लिक ऑर्डर और शांति बनाए रखना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर XI (सेक्शन 148 से 160, पहले CrPC का चैप्टर X) के तहत आता है। हालांकि इसमें यह साफ तौर पर नहीं बताया गया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में पुलिसवालों या आर्म्ड फोर्स के लोगों को अपनी पहचान बतानी जरूरी है या नहीं।

सूत्रों ने कहा लेकिन यह बात कि कानून सिर्फ़ एक मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को भीड़ को हटाने की इजाज़त देता है, पहचान की ओर इशारा करती है। तर्क यह है कि हथियारबंद लोगों की अनजान भीड़ कानूनी तौर पर पब्लिक सभा को हटाने की मांग नहीं कर सकती। दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले एक क्रिमिनल लॉयर ने कहा, “अगर कोई पुलिस ऑफिसर पहचाना नहीं जा सकता, तो हटाने का उसका आदेश कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं है।”

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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के दौरान घायल हुई एक युवती राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि युवती का नाम साक्षी है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

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