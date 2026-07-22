Cockroach Janta Party Protest: नई दिल्ली जिला पुलिस ने एक इंटरनल रिपोर्ट में कहा है कि सोमवार को संसद मार्ग, रेल भवन गोलचक्कर, जंतर मंतर और कनॉट प्लेस आउटर सर्कल-जनपथ एरिया में हुई झड़पों के बाद स्थिति को काबू करने में दिल्ली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।

एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सोमवार रात डीसीपी (नई दिल्ली जिला) सचिन शर्मा के ऑफिस में हुई बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को बताया गया कि जिला पुलिस दिन की घटनाओं पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस बैठक में स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) और पुलिस के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

200 पुलिसकर्मी घायल

नई दिल्ली जिला पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इन झड़पों में वरिष्ठ अधिकारियों समेत लगभग 200 पुलिसकर्मी घायल हुए। एक सूत्र ने बताया, “रविवार को कई एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाने के बाद पुलिस ने शुरू में अंदाजा लगाया था कि 20 जुलाई को संसद मार्च में लगभग 10000 से 15000 लोग हिस्सा लेंगे और उसी हिसाब से सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। लेकिन दिन भर भीड़ बढ़ती गई और दोपहर तक 50000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हो गए।”

इस रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पहली झड़प संसद मार्ग पर हुई। एक सूत्र ने बताया, “मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने तीन लेयर की बैरिकेडिंग की थी। इसमें पहली तो टॉल्स्टॉय मार्ग पर, दूसरी संसद मार्ग पर और तीसरी ट्रांसपोर्ट भवन के पास थी। सुबह करीब 10.30 बजे, प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर टॉल्स्टॉय मार्ग पर लगा बैरिकेड तोड़ दिया और संसद मार्ग वाले बैरिकेड की ओर बढ़े, जिसे भी उन्होंने तोड़ दिया। भीड़ और हाई-सिक्योरिटी जोन के बीच सिर्फ ट्रांसपोर्ट भवन के पास वाला बैरिकेड बचा था, इसलिए सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का इस्तेमाल किया।”

रेल भवन की ओर बढ़ी भीड़

संसद मार्ग से पीछे धकेले जाने के बाद भीड़ का एक हिस्सा रायसीना रोड से होते हुए संसद भवन के पास स्थित रेल भवन की ओर बढ़ा। सूत्र ने बताया, “दोपहर 1.30 बजे से 2 बजे के बीच, प्रदर्शनकारी कथित तौर पर हिंसक हो गए और पुलिसकर्मियों पर जूते-चप्पल और पत्थर फेंकने लगे।” सूत्र ने बताया, “पुलिस ने उन्हें उस इलाके से हटाने के लिए फिर से बल का इस्तेमाल किया।”

हिंसा को देखते हुए पुलिस ने जंतर-मंतर को खाली कराने का फैसला किया, जहां प्रदर्शनकारी डेरा डाले हुए थे। सूत्र ने कहा, “शाम करीब 4-5 बजे, पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को उस जगह से हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद, कई प्रदर्शनकारी केरल हाउस की ओर बढ़ गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग जनपथ और कनॉट प्लेस आउटर सर्कल की ओर चले गए।”

रिपोर्ट के मुताबिक, शाम करीब 4.30-5.30 बजे, पुलिस ने आरोप लगाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने इलाके में पत्थरबाजी की और पुलिस की गाड़ियों में तोड़-फोड़ की। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फिर से बल का इस्तेमाल किया गया। सूत्र ने आगे बताया, “केरल हाउस के पास जमा हुए प्रदर्शनकारी शाम करीब 7.30 बजे जंतर-मंतर लौट आए। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।”

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद तक मार्च कर रहे युवाओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके अगले दिन यानी मंगलवार को विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के पास धरना देकर सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। हालांकि, पुलिस ने तीन घंटे के भीतर ही इस विरोध-प्रदर्शन को खत्म करवा दिया और विपक्ष के बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…