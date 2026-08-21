राष्ट्रीय राजधानी में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने पीड़ित साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर बैठ गए थे और पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, अब दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग को मान लिया। जिसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी संसद मार्ग थाने से बाहर निकल रहे हैं।

बता दें, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान छर्रे लगने से घायल हुए 19 वर्षीय साहिल लोचब की मां ज्योति पिछले कई दिनों से एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर काट रही थीं। शुक्रवार को वह अपने बेटे के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचीं, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे।

ज्योति ने पुलिस पर FIR दर्ज नहीं करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि अगर पुलिस की ओर से कोई गोली या छर्रा नहीं चलाया गया, तो उनके बेटे के चेहरे और आंख में छर्रे कैसे लगे? राहुल गांधी ने भी साहिल की चोटों का हवाला देते हुए पुलिस से मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की और संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए।

ज्योति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 14 अगस्त को वह पहले कनॉट प्लेस पुलिस थाने गई थीं, लेकिन उन्हें दूसरे थाने जाने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्हें दोबारा कनॉट प्लेस थाने भेज दिया गया। ज्योति के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि कोई गोली नहीं चलाई गई।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था, “अगर गोली नहीं चली तो मेरे बेटे को छर्रे कैसे लगे?” उनका कहना है कि वह कई दिनों से अपने बेटे को लगी चोटों के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें लगातार अलग-अलग थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

19 साल का साहिल अब काला चश्मा लगाने लगा है। 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान उसके चेहरे और दाहिनी आंख के आसपास छर्रे लगे थे। इसके बाद उसकी आंख की सर्जरी हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र साहिल ने पहले बताया था कि वह दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहता था। उसने 2024 में पुलिस भर्ती परीक्षा भी दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसी मुद्दे से नाराज होकर वह प्रदर्शन में शामिल हुआ था।

साहिल ने पिछले महीने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया था कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने कहा था, “उस समय मैं कनॉट प्लेस में था… जब सुरक्षाबल हमारी तरफ दौड़ रहे थे, तो मैंने हाथ जोड़ लिए। और तभी जोर से कुछ हुआ। मेरे चेहरे के दाहिने हिस्से पर किसी चीज की टक्कर लगी और मैं गिर पड़ा।” इसके बाद उसे इलाज के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिको-लीगल केस दर्ज किया गया।

‘अराजकता की राजनीति करते हैं राहुल गांधी’, कांग्रेस नेता के धरने को लेकर रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल

बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिए जाने को लेकर उन पर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पढ़ें पूरी खबर।