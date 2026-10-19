दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के सदस्य आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत के डेवलेपमेंट को लेकर सुनवाई करने वाले स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) को धमकी दिए जाने के मामले में FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है।

आशुतोष रांका और सौरव दास को पुलिस ने 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पकड़ा था। इसके बाद दिल्ली की SEM कोर्ट ने इन दोनों को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रविवार को इनकी न्यायिक हिरासत को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने अपनी जान को खतरा बताते हुए खुद को इस मामले से अलग कर लिया।

रांका और दास को तुरंत रिहा करने का दबाव

रविवार को होने वाली सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अपने तय समय पर नहीं पहुंचे तो इस बारे में जानकारी निकाली गई। बाद में पता चला कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, SEM पर रांका और दास को तुरंत रिहा करने का दबाव डाला गया। अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

मजिस्ट्रेट की शिकायत पर दर्ज हुई FIR

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि कुछ अज्ञात लोगों ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) महेश कुमार मीन को धमकी दी है कि आशुतोष रांका और सौरव दास को तुरंत रिहा कर दिया जाए। महेश कुमार की शिकायत के आधार पर नई दिल्ली जिले में आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।

Delhi Police has lodged an FIR against unknown persons for threatening the Special Executive Magistrate (SEM) in connection with the bail matter of CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das: Delhi Police Sources — ANI (@ANI) October 18, 2026

‘मजिस्ट्रेट 5 घंटे सुनवाई को टालते रहे’

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “रांका और दास की न्यायिक हिरासत पर रविवार दोपहर 12 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन वे शाम तक इसे टालते रहे। शाम करीब 5 बजे जब हम अदालत कक्ष में पहुंचे, तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अगर किसी ने आपको धमकी दी है, तो इस मामले से उसका क्या संबंध है? पिछले चार दिनों से आपको यहां आने के लिए किसने कहा है? वे जमानत की गारंटी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे जानबूझकर आशुतोष रांका और सौरव दास को अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं।”

रांका और दास की कोर्ट में नहीं आई थी जमानत अर्जी

रांका और दास की गिरफ्तारी के बाद पहली बार रविवार को सरकारी अभियोजक अदालत में पेश हुए। कोर्ट में पूरी चर्चा धमकी भरे संदेशों को लेकर ही हुई। उन्होंने कहा, “अब हम इस मामले पर अपने वकीलों से चर्चा करेंगे और आगे क्या कदम उठाने हैं, इस पर विचार करेंगे।” विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की 14 अक्टूबर की तारीख वाले आदेश के अनुसार, दोनों CJP नेताओं को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। शुरुआत में उनकी लीगल टीम की तरफ से जमानत के लिए कोई जमानती प्रस्तुत नहीं किया था।

क्यों हिरासत में लिए थे दास और रांका?

बता दें कि आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर से उस वक्त हिरासत में लिया था जब यह दोनों वहां जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटाए जाने के बाद तिरंगा फहराने गए थे। इन दोनों के साथ कुछ अन्य प्रदर्शनकारी भी थे। उसी वक्त पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया था।

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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई में हो रही देरी पर सरकार पर आरोप लगाए हैं। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार जानबूझकर अदालती कार्यवाही में देरी और उनकी रिहाई को रोकने के लिए गंदी चाल चल रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…