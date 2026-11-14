दिल्ली के रामलीला मैदान में ज्यादा से ज्यादा 50,000 लोगों के शामिल होने की क्षमता होगी। दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के मसौदे के अनुसार, यहां विरोध प्रदर्शन, रैलियां और धरना-प्रदर्शन केवल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही आयोजित किए जा सकेंगे।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मसौदे में रामलीला मैदान से जुलूस और मार्च निकालने पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। इस मसौदे (Draft) को मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। वरिष्ठ जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए इन दिशा-निर्देशों की फिलहाल समीक्षा की जा रही है और आने वाले दिनों में इन्हें जारी किए जाने की उम्मीद है।

यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद उठाया गया है। अक्टूबर में जंतर-मंतर के स्थान पर प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के लिए तीन वैकल्पिक स्थलों रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD मैदान को निर्धारित किया गया था।

मसौदा SOP के अनुसार, रामलीला मैदान में अधिकतम 50,000 लोगों के एकत्र होने की क्षमता होगी। हालांकि, प्रत्येक कार्यक्रम में कितने लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, इसका फैसला सक्षम प्राधिकारी करेगा। यह निर्णय कार्यक्रम की प्रकृति, संभावित भीड़, उपलब्ध जगह और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

ड्राफ्ट गाइडलाइंस में साफ बताया गया है कि रामलीला मैदान का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शनों के लिए एक स्थिर स्थल (Static Venue) के रूप में किया जाएगा। यहां से किसी भी तरह का मार्च या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। किसी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भी जुलूस या मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी प्रतिभागी व्यवस्थित रूप से वहां से चले जाएं।

प्रस्तावित नियमों के तहत, आयोजकों को पहले दिल्ली नगर निगम (MCD) से ‘वेन्यू अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट’ लेना होगा, जो रामलीला ग्राउंड का मालिक है और फिर DCP, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के तय अरेंजमेंट सेल के ज़रिए पुलिस परमिशन के लिए अप्लाई करना होगा।

आवेदन सामान्य तौर पर कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले जमा करना अनिवार्य होगा। इस 10 दिन की गणना में कार्यक्रम का दिन शामिल नहीं होगा। हालांकि, केवल MCD से प्राप्त प्रमाणपत्र के आधार पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस की अलग से मंजूरी और अन्य लागू विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।

ड्रॉफ्ट में यातायात और पार्किंग से जुड़े नियम भी निर्धारित किए गए हैं। आयोजकों को वाहनों की आवाजाही, निर्धारित ड्रॉप-ऑफ पॉइंट और पार्किंग व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय करना होगा। सड़कों, फुटपाथों और आपातकालीन रास्तों पर किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए।

प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों को लाठी, आग्नेयास्त्र, भाले, तलवार, धारदार वस्तुएं और कानून के तहत प्रतिबंधित अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हिंसा, आगजनी, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। रामलीला मैदान के ऊपर या आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। अस्थायी ढांचों के निर्माण के लिए आवश्यक सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान पेयजल, चिकित्सा सहायता, शौचालय, साफ-सफाई और कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था करना भी आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।

आयोजकों को एक संपर्क अधिकारी भी नियुक्त करना होगा। पुलिस द्वारा मांगे जाने पर स्वयंसेवकों का पूरा विवरण उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करना भी आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, रामलीला मैदान के लिए SOP को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बुराड़ी मैदान और CBD मैदान के लिए भी इसी तरह के दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

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