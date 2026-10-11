दिल्ली पुलिस ने रविवार को कनॉट प्लेस में इंडियन एक्सप्रेस के तीन हिंदी पत्रकारों को हिरासत में ले लिया। तीनों पत्रकार कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन के घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर रहे थे। पत्रकार शाश्वत, सिया और विजय ने अपने वैलिड प्रेस कार्ड दिखाए, लेकिन पुलिसवालों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और जबरदस्ती बसों में डाल दिया।

पत्रकारों लगभग 45 मिनट बाद, लगभग 12 किमी दूर छत्रसाल स्टेडियम में छोड़ा गया। ताज़ा विरोध प्रदर्शन वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

पुलिस ने नहीं बताया कोई कारण

पुलिस ने पत्रकारों को हिरासत में लेने के लिए कोई खास कानूनी नियम या कारण नहीं बताया। यह घटना दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बीच हुई है, जहां पुलिस ने 10 अक्टूबर को पत्रकारों, वकीलों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों सहित लगभग 7,000 लोगों को हिरासत में लिया था।

2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने पूरी नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत रोक लगा दी थी। यह नियम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पब्लिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरों को रोकने के लिए तुरंत ऑर्डर जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें इकट्ठा होने पर रोक लगाना भी शामिल है।

मनमानी नहीं हो सकती पुलिस की कार्रवाई

ऐसे ऑर्डर को न मानने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 223 के तहत कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई मनमानी नहीं हो सकती। संविधान का आर्टिकल 22 लोगों को मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से बचाता है। इसमें आम तौर पर यह ज़रूरी है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया जाए, वकील से सलाह लेने की इजाजत दी जाए और आने-जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।

BNSS का सेक्शन 38 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने की इजाजत देता है, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों की पहचान, गिरफ्तारी मेमो तैयार करने और गिरफ्तारी के बारे में किसी रिश्तेदार या दोस्त को बताने जैसे सुरक्षा उपाय तय किए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

विरोध प्रदर्शनों के बीच लगाई गई पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेने के लिए कानून के तहत तय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जब सेक्शन 163 के तहत आने वाले इलाकों के बाहर शांतिपूर्ण, बिना हथियार के इकट्ठा होना शामिल हो। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने अधिकारियों को बैरिकेड्स की समीक्षा करने, ट्रैफिक नियमों के तहत आने-जाने की इजाजत देने और बिना रुकावट इंटरनेट सर्विस सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पत्रकारों, वकीलों और दूसरे प्रोफेशनल्स को अपनी ड्यूटी करने में कोई रुकावट नहीं आएगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने रविवर केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली में मेट्रो सेवाएं अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार संचालित हों। साथ ही SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट सेवाओं में कोई व्यवधान न हो। कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…