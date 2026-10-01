दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने इसके साथ ही नई दिल्ली और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।

पुलिस सूत्रों ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए लगभग 3,000 से 4,000 लोग आ सकते हैं और इसके मद्देनजर पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने भी इस मुद्दे पर दो अक्टूबर को मुंबई में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।

वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाने और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा), राज्यसभा सदस्य मनोज झा, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने इस प्रदर्शन में आने की लोगों से अपील की है। इसके अलावा भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के सदस्य भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं।

अतिरिक्त जवानों की तैनाती

प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर और नई दिल्ली जिले में प्रमुख जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीमों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एंट्री एवं एग्जिट प्वाइंट्स और अन्य संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है।

इससे एक दिन पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने दो अक्टूबर को सुबह 11 बजे जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की थी। आयोजकों ने वोटर लिस्ट और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चुनाव आयोग के रूख को लेकर सवाल उठाए हैं। आयोजकों ने आरोप लगाया है कि आम लोगों के मताधिकार की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सिसोदिया ने की जंतर-मंतर आने की अपील

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, “ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए दो अक्टूबर को जंतर-मंतर आएं। वरना आज वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, कल बाकी सारे अधिकार भी छीन लिए जाएंगे।”

आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, वकील प्रशांत भूषण और सांसद मनोज झा ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई थी।

कॉकरोच जनता पार्टी करेगी मुंबई में प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने भी इस मुद्दे पर दो अक्टूबर को मुंबई में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के बाद उसने ‘जेल भरो आंदोलन’ का आह्वान किया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे तथा अक्टूबर के अंत से दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन किया जायेगा।

दीपके ने कहा कि सीजेपी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर दो अक्टूबर को मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन करेगी।

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