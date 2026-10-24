पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को ही दिलजीत के कॉन्सर्ट को मंजूरी दी है। सुरक्षा चिंताओं के चलते एक दिन पहले कॉन्सर्ट की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

पुलिस और आयोजकों के बीच भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल, पार्किंग और सुरक्षा इंतजामों पर बैठक में हुई चर्चा के बाद कॉन्सर्ट को मंजूरी दी गई है।

बैठक में शामिल पुलिस अफसरों ने बताया कि आयोजकों ने शुरुआत में लगभग 400 प्राइवेट सुरक्षाकर्मी तैनात करने का प्रस्ताव दिया था। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने कहा कि भीड़ को संभालने, लोगों को उनके तय एंट्री गेट तक पहुंचाने, हेल्प कियोस्क चलाने और स्टेडियम के आसपास पैदल चलने वालों की आवाजाही बाधित ना हो, इसके लिए 1,500 से 2,000 सुरक्षाकर्मियों की ज़रूरत होगी। इससे पुलिस पर बोझ कम होगा और ऐन मौके पर होने वाली भीड़-भाड़ से बचा जा सकेगा।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले अनुमति इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि आयोजकों की ओर से जो व्यवस्थाएं प्रस्तावित थीं, वे पुलिस की जरूरतों के मुताबिक नहीं थीं। त्योहारों का सीजन होने के कारण भी चिंता थी, राजधानी के बाजारों में पहले से ही भारी भीड़ है, जिससे पुलिस फोर्स पर अतिरिक्त दबाव है।

पुलिस अफसरों ने बताया कि पुलिस ने आयोजकों से कॉन्सर्ट की तारीख बदलने पर विचार करने के लिए भी कहा था लेकिन दिलजीत दोसांझ के पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका।

भीड़ नियंत्रण के लिए खास इंतजाम

पुलिस ने आयोजकों से कहा है कि वे निजी वाहनों से आने वाले लोगों के लिए आस-पास पार्किंग की जगह बुक करें। पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ते बनाने और अहम जगहों पर हेल्प कियोस्क लगाने का सुझाव दिया गया है ताकि कॉन्सर्ट में आने वाले लोग आसानी से अपने तय गेट तक पहुच सकें और उन्हें कोई उलझन न हो खासकर तब, जब लोग बड़ी संख्या में अंदर आ रहे हों या बाहर जा रहे हों।

पुलिस स्टेडियम के आस-पास 500 से 700 मीटर के दायरे को ‘पैदल यात्रियों के लिए’ और ‘नो-कार जोन’ बनाने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रतिबंधित क्षेत्र में केवल कलाकार की गाड़ियों और कार्यक्रम से जुड़े अधिकृत लोगों के वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी।

काफी भीड़ जुटने की संभावना

अधिकारियों ने बताया कि जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम की क्षमता लगभग 55,000 है लेकिन कॉन्सर्ट में काफी भीड़ जुटने की संभावना है। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के साथ-साथ आने-जाने के रास्तों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात होने चाहिए ताकि भीड़ को बिना किसी रुकावट के नियंत्रित किया जा सके।

परफॉर्मेंस रैंप की लंबाई बढ़ाने पर विचार

सूत्रों के अनुसार, आयोजक परफॉर्मेंस रैंप की लंबाई बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं ताकि दिलजीत दोसांझ दर्शकों के बीच तक जा सकें और परफॉर्मेंस के दौरान उनसे सीधे बात कर सकें। इस प्रस्ताव पर पुलिस के साथ चर्चा चल रही है। सुरक्षा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखने और जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद ही अंतिम इंतजाम तय किए जाएंगे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खालिस्तान समर्थक समूहों की ओर से मिली धमकियों के मद्देनजर सुरक्षा जोखिमों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। पुलिस गायक, दर्शकों और इवेंट से जुड़े अन्य सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।

आत्मघाती हमले की चेतावनी

इसके अलावा, मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को दिलजीत दोसांझ को मिले एक धमकी भरे ई-मेल के बाद जांच शुरू की। इसमें 27 नवंबर को महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले उनके कॉन्सर्ट में आत्मघाती हमले की चेतावनी दी गई थी।

गुरुवार को दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया था कि टिकट पार्टनर BookMyShow को एक पत्र भेजा गया है जिसमें दिलजीत के कॉन्सर्ट को लेकर धमकियों से संबंधित इनपुट का जिक्र किया गया था।

इस साल मई में, दिलजीत के मैनेजर गुरप्रताप सिंह कंग के करनाल स्थित घर के बाहर गोलियां चलाई गई थीं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना की जिम्मेदारी ली थी।

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