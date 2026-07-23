कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस को एनएसए (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट-1980) लगाने की शक्ति दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से पुलिस को यह इजाजत 19 जुलाई को दी गई है। पुलिस को यह अधिकार 19 जुलाई से शुरू होकर तीन माह तक लागू रहेगा।
हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश रूटीन है और इसका छात्रों और एक्टिविस्ट ग्रुप सीजेपी के चल रहे विरोध प्रदर्शनों से कोई लेना-देना नहीं है।
कांग्रेस नेता ने उठाया मुद्दा
इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार और दिल्ली पुलिस को घेरा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अपने हक में आवाज उठा रहे युवाओं को सरकार देशद्रोही बता रही है।
उन्होंने गजट को शेयर करते हुए लिखा, “19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत बिना ट्रायल लोगों को हिरासत में लेने का फरमान जारी कर दिया गया है।”
आगे लिखा, “सड़कों पर अपने हक और बेहतर भविष्य की आवाज उठा रहे युवाओं को सरकार अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रही है। अगर देश का पढ़ने-लिखने वाला युवा ही एंटी-नेशनल (देशद्रोही) और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, तो यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि देश में इतने खतरे पैदा कैसे हो गए? उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।”
आगे उन्होंने कहा, बिना वकील, बिना दलील 1 साल जेल में सड़ाने की यह बेलगाम ताकत देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि तानाशाही के दम पर छात्रों के आंदोलन और उनकी बुलंद आवाज को कुचलने के लिए दी गई है।”
क्या है एनएसए कानून?
NSA एक ऐसा कानून है जिसके तहत कुछ मामलों में लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया जा सकता है। इन मामलों में राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने या फिर समाज के लिए जरूरी सप्लाई और सेवाओं को बनाए रखने के खिलाफ कोई काम करना शामिल हैं। यह कानून तय समय के लिए बिना तुरंत आपराधिक मुकदमा चलाए हिरासत में रखने की इजाजत देता है, लेकिन इसके लिए कानून में बताए गए सुरक्षा उपायों का पालन करना जरूरी है।
दिल्ली पुलिस ने क्या दी सफाई?
विपक्ष के मुद्दा उठाने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर सफाई दी और एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर लिखा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत अधिकारों के नियमित तिमाही नवीनीकरण को गलत तरीके से CJP के चल रहे विरोध-प्रदर्शनों से जोड़ा गया है। यह नवीनीकरण विरोध-प्रदर्शनों से पहले ही हो गया था और यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और गलत जानकारी साझा करने से बचें।
क्या सच में लागू हुआ है यह कानून?
गृह (पुलिस-II) विभाग की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि उप-राज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को NSA की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लेने वाला अधिकारी (detaining authority) नियुक्त किया है। यह अधिकार उनके पास 18 अक्टूबर तक रहेगा। गृह विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी रमेश कुमार की ओर से यह आदेश, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट- 1980 की धारा 3(3) और धारा 2(e) के तहत जारी किया गया है।
हालांकि इस नोटिफिकेशन के जरिए पूरी दिल्ली में NSA लागू नहीं किया गया है और न ही कोई नई पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके बजाय, यह पुलिस कमिश्नर को तय समय के दौरान, कानूनी जरूरतों के पूरा होने पर, इस एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) की शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है।
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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र ने कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत के लिए चार बार फोन किया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमने उनसे चार बार बात करने की कोशिश की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रदर्शनकारी जेपी नड्डा के आवास या किसी अन्य कार्यालय में बातचीत के लिए आ सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें