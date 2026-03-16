पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से देश में एलपीजी की कमी खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी के मुंडका इलाके में स्थित एक गोदाम से संचालित हो रहे अवैध एलपीजी सिलेंडर जमाखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया।
इस बड़ी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस सहित विभिन्न एलपीजी कंपनियों के 610 सिलेंडर जब्त किए। जिन्हें अवैध रूप से जमा करके रखा गया था। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के बीच एलपीजी की कमी की खबरें सामने आई हैं। हालांकि, सरकार ने अपनी नई जानकारी में कहा है कि भारत भर में एलपीजी वितरकों के यहां गैस आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंताओं के बावजूद, भारत भर में एलपीजी वितरकों के यहां गैस आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
उन्होंने कहा कि कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं। कहीं भी तेल की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पीएनजी और सीएनजी परिवहन उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
सरकार ने कहा कि वह घरेलू उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देना जारी रखेगी और विशेषकर घरों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। सरकार ने एक बार फिर एलपीजी उपभोक्ताओं से यथासंभव पीएनजी कनेक्शन पर स्विच करने का अनुरोध किया है। कुछ गैस कंपनियों ने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा भी की है।
पिछले कुछ दिनों में देशभर में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के कई मामले सामने आए हैं। इससे पहले रविवार को एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, भदेरवाह पुलिस ने इलाके में एक सफल अभियान चलाया और अवैध व्यापार में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 75 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए।
पुलिस के अनुसार, एसएसपी डोडा संदीप मेहता (जम्मू-केपी) के निर्देशों और विशिष्ट सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, भदेरवाह पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने सूचना मिलने के बाद छापा मारा कि कुछ व्यक्ति भदेरवाह क्षेत्र में जनता को अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर बेच रहे थे।
अभियान के दौरान पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब्दुल हामिद के पास से आठ भरे हुए एलपीजी सिलेंडर और 15 खाली सिलेंडर बरामद किए गए, जबकि गुलाम रसूल के पास से 28 भरे हुए सिलेंडर और 24 खाली सिलेंडर जब्त किए गए। कुल मिलाकर, उनके संयुक्त कब्जे से 75 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए।
एलपीजी संकट: दिल्ली के होटलों में छोटा हुआ मेन्यू, बड़ी बुकिंग लेने से पीछे हटे रेस्तरां
पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ गया है और दुनिया में इसका असर देखा जा सकता है। भारत में एलपीजी संकट गहरा गया है और इसके मद्देनजर दिल्ली के रेस्तरां में अब बड़े कॉरपोरेट समारोहों और सामूहिक पार्टियों का आयोजन कम हो गया है। इतना ही नहीं एलपीजी आपूर्ति संकट के कारण रेस्तरां अपने मेन्यू और बुकिंग में कटौती भी कर रहे हैं। कनॉट प्लेस के रेस्तरां मालिकों का कहना है कि बड़े समारोहों के लिए खाना बनाने में काफी गैस की खपत होती है, जिसकी वजह से कई प्रतिष्ठानों ने अस्थायी रूप से बड़ी पार्टियों की बुकिंग रोक दी है और नियमित ग्राहकों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर।