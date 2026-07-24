दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 480 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की है, जिनको पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने इन सभी हैंडलों को ब्लॉक कर दिया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ये हैंडल समन्वित दुष्प्रचार (coordinated misinformation campaigns) चला रहे थे और अफवाहें तथा झूठे दावे फैलाकर छात्रों और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने या उसे आगे साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। पुलिस का कहना है कि बिना पुष्टि के अफवाहें फैलाने से भ्रम और सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है।

पुलिस ने कहा कि ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक किया कर दिया गया है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सक्रिय थे। उनका मकसद लोगों को भड़काना और छात्रों का ध्यान भटकाना है.इन अकाउंट्स को ब्लॉक कराया जा रहा है।

480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns were identified and blocked.



Delhi Police appeals to students and youth to be wary of such foreign accounts spreading rumours to mislead the situation.@LtGovDelhi #DPUpdates pic.twitter.com/SXzwXosDGr — Delhi Police (@DelhiPolice) July 23, 2026

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी गलत, अपुष्ट जानकारी और कंटेंट के बहकावे में न आएं। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसे चेक जरूर कर लें। किसी भी असामाजिक तत्व को भावनाओं का फायदा न उठाने दें। पुलिस ने छात्रों से कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपका अधिकार है और पुलिस इसका सम्मान करती है।

वहीं, पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 23 जुलाई की देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। इसके बाद अब सोनम वांगचुक ने वीडियो पोस्ट कर बताया कि सरकार ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है।

सोनम वांचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, “भूख हड़ताल खत्म जवाबदेही की शुरुआत! सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्हें सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से यह भरोसा मिला कि भारतीय संसद में खराब होते एग्जामिनेशन सिस्टम में जवाबदेही के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि हाल ही में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।”

सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन, सीजेपी का डेलीगेशन केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा

वांगचुक ने कहा है कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर सरकार के साथ सहमति बनने के बाद भूख हड़ताल तोड़ी है। वांगचुक ने कहा कि वह इन शर्तों का खुलासा बाद में करेंगे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्रियों से 12.30 बजे मिलेगा। पढ़ें पूरी खबर।