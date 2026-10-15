CP Tiranga March: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को भरोसा दिया है कि वह कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में चिंता जताई गई थी कि 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से इस इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं।

अदालत दिल्ली के रहने वाले अनिल कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। गुप्ता ने कहा कि वह छोटे व्यापारियों की ओर से यह बात रख रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनका कारोबार जंतर-मंतर के इलाके और उसके आसपास लगातार होने वाले विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

“लहरा दो तिरंगा” का आह्वान

अभिजीत दीपके ने शुक्रवार शाम पांच बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में “लहरा दो तिरंगा” अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसे देखते हुए कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां पहले से ही दिल्ली में तैनात हैं।

दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले जंतर-मंतर को धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर कर दिया था। पुलिस ने कहा है कि अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान या सीबीडी मैदान में प्रदर्शन किया जा सकता है।

कनॉट प्लेस पहुंचने की अपील

इससे पहले सीजेपी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने जंतर-मंतर पर पहुंचकर तिरंगा लहरा दिया था। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इसके बाद अभिजीत दीपके ने लोगों से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की थी और प्रदर्शन में शामिल होकर तिरंगा लहराने का आह्वान किया था। दीपके ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज लहराना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। सीजेपी ने शुक्रवार शाम को पांच बजे अन्य शहरों में भी तिरंगा मार्च करने का आह्वान किया है।

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। दीपके अपने साथियों सौरव दास, अजिंक्य शिंदे और आशुतोष रांका से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।