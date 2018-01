पकड़ा गया गुजरात सीरियल धमाकों का आरोपी, जानें क्यों कहलाता है भारत का ‘ओसामा बिन लादेन’

गणतंत्र दिवस के पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में हो रही एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल सुभान कुरैशी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2008 में गुजरात में हुए सीरियल ब्लास्ट में भी कुरैशी का हाथ था और अब वह दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था, लेकिन समय रहते ही पुलिस ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। कुरैशी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बम बनाने में भी माहिर है। वह किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ही दिल्ली आया था। खबर है कि इंडियन मुजाहिदीन के अलावा कुरैशी का कनेक्शन सिमी से भी है। गणतंत्र दिवस को अब बहुत ही कम समय शेष है, ऐसे में राजधानी में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसलिए पुलिस इस वक्त काफी चौकस है और हर तरह की हलचल पर काफी ध्यान दे रही है।

Special Cell of Police arrested Abdul Subhan Qureshi of SIMI-IM arrested after a brief exchange of fire. He was involved in 2008 serial blasts in Gujarat. #Delhi

— ANI (@ANI) January 22, 2018