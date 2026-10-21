बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग की घटना के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज (NDR) ने चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस पहले ही गोली चलाने वाले तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने जिन नए आरोपियों को अरेस्ट किया है उन पर कथित हथियार सप्लाई मॉड्यूल में शामिल होने का आरोप है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरियाणा के सोनीपत निवासी कुणाल (21) और सुमित (19), जबकि उत्तर प्रदेश की रहने वाली राधा (23) और बबीता (23) शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हुई राधा और बबीता की गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया जबकि कुणाल और सुमित को सोनीपत से अरेस्ट किया गया है। इन चारों को अदालत में पेश किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने उनसे हिरासत में पूछताछ करने और औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी।

कुणाल के एक दोस्त ने उसे मिलवाया था अनिल पंडित से

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोनीपत से गिरफ्तार हुआ कुणाल हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था। इसके बाद हरसाना गांव में रहने वाले उसके एक दोस्त ने उसे अनिल पंडित नाम के व्यक्ति से मिलवाया। आरोप है कि कुणाल ने पंडित से एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए संपर्क करना शुरू किया।

अमृतसर से दिल्ली लाया गया था हथियार

पुलिस का दावा है कि पंडित के निर्देश पर ही कुणाल अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 कारतूस लेकर आया था। करीब दो महीने पहले उसकी मुलाकात राधा से हुई। कुणाल ने कथित तौर पर राधा को अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और इस दौरान उसने राधा के साथ अपने रिश्तों को बेहतर किया। इसके बाद उसने राधा को हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया।

राधा और बबीता पहुंची थीं दिल्ली से मुंबई

जांच में सामने आया है कि 15 अक्टूबर को कुणाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर गया। उस समय पिस्तौल राधा के बैग में रखी हुई थी। दिल्ली से मुंबई के सफर में कुणाल दोनों महिलाओं के संपर्क में रहा और उन्हें अनिल पंडित की ओर से मिलने वाले निर्देश देता रहा। दोनों महिलाएं 17 अक्टूबर को मुंबई के दादर पहुंचीं और वहां एक होटल में ठहरीं।

पंडित ने ही शूटरों को मुंबई से निकाला था

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, उसी दिन सुबह 11 एक नाबालिग लड़के ने कथित तौर पर होटल के पास राधा से बैग ले लिया। 18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाई गईं। घटना के बाद पंडित ने कथित तौर पर कुणाल से संपर्क किया और उसे बताया कि शूटर मुंबई में फंसे हुए हैं और उनसे उनके भागने का इंतजाम करने को कहा। वहीं राधा और बबीता इसके बाद 18 अक्टूबर को दादर-हरिद्वार एक्सप्रेस से मुंबई से दिल्ली के लिए निकल गईं।

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