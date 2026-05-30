दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISI-मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े 9 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी कथित तौर पर दिल्ली में ज़रूरी जगहों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले की योजना बना रहे थे। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान आरोपियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं।

काफी समय से एजेंसियां रख रही थी नजर

9 लोगों की गिरफ्तारियां लगातार जांच और खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन के बाद की गईं। अधिकारियों ने कहा कि इसके सदस्यों को पकड़ने के लिए मिलकर कार्रवाई करने से पहले कुछ समय तक मॉड्यूल पर नज़र रखी जा रही थी।

कथित तौर पर 9 लोग पाकिस्तान की जासूसी, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैंडलर्स के कहने पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कथित तौर पर दिल्ली में संवेदनशील ठिकानों पर हमले करने का काम सौंपा गया था। पुलिस ने कहा कि आरोपी कथित तौर पर पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने और सुरक्षा जगहों को निशाना बनाने के मकसद से की गई गतिविधियों में शामिल थे। नेटवर्क की पूरी हद का पता लगाने, और साथियों की पहचान करने और बरामद हथियारों और विस्फोटकों के सोर्स का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस संभावित क्रॉस-बॉर्डर लिंकेज, फंडिंग चैनल और मॉड्यूल की गतिविधियों को चलाने में विदेशी हैंडलर्स की भूमिका की भी जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब समेत अलग-अलग राज्यों के हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक उनकी पहचान और राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया है।

पुलिस आरोपियों और मुंबई अंडरवर्ल्ड के बीच कथित संबंधों की भी जांच कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नेटवर्क लॉजिस्टिक्स, फंडिंग और ऑपरेटिव्स के मूवमेंट के लिए क्रिमिनल चैनलों का इस्तेमाल कर रहा होगा। स्पेशल सेल अब मॉड्यूल से जुड़े फाइनेंशियल ट्रेल, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और बड़े नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या देश के दूसरे हिस्सों में और ऑपरेटिव एक्टिव हैं और क्या आरोपियों ने संभावित टारगेट की रेकी की थी।

पुलिस को मिली बड़ी सफलता

अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को संभावित आतंकी साजिश को रोकने में एक बड़ी सफलता बताया है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जबकि खुफिया एजेंसियां नेटवर्क के पैमाने और उसके कथित क्रॉस-बॉर्डर कनेक्शन का आकलन करना जारी रखे हुए हैं।

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