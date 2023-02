Terror Links के आरोप में दो गिरफ्तार, पाकिस्तान में बैठे आका से ले रहे थे निर्देश

Delhi Police: दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों आरोपी व्यक्ति पाकिस्तान में बैठे अपने आका से निर्देश ले रहे थे।

Terror Links के आरोप में दो गिरफ्तार। (फाइल फोटो)

Delhi Police: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आतंकी मॉड्यूल से कथित संबंध रखने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जो देश में अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। डीसीपी (स्पेशल सेल) राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उन्होंने खालिद मुबारक खान (21) और अब्दुल्ला (26) नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने कहा, “दोनों आरोपी व्यक्ति पाकिस्तान में बैठे अपने आका से निर्देश ले रहे थे और अवैध रूप से सीमा पार करके हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे थे। डीसीपी ने कहा कि स्पेशल सेल इस इनपुट पर काम कर रही थी कि कुछ लोगों को कथित तौर पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित आकाओं द्वारा कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने से पहले उन्हें पाकिस्तान में हथियारों का प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि 14 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ कट्टरपंथी एक आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में हैं। साथ ही कुछ अवैध गतिविधि को अंजाम देने के लिए मुंबई के रास्ते दिल्ली आएंगे और अपने पाकिस्तान में बैठे आका की मदद से प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाएंगे। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया। जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा ने कहा कि इस नेटवर्क के और नोड्स की पहचान की जा रही है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram