राम मंदिर के हिमायती शिया वक्फ बोर्ड चीफ की हत्या कराना चाहता है दाऊद इब्राहिम! तीन गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने दाऊद इब्राहिम गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि तीनों संदिग्ध उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि तीनों आरोपी देश में सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगाड़ने चाहते थे, जिसके लिए उन्हें दाऊद इब्राहिम गैंग से आदेश मिला था। फिलहाल पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। रिजवी अयोध्या में राम मंदिर बनाने की भी वकालत कर चुके हैं। वसीम रिजवी ने सुझाव देते हुए कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और अयोध्या से हटकर कहीं भी सौहार्दपूर्ण माहौल में मस्जिद का निर्माण किया जाए। हाल ही में वसीम रिजवी ने देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों के लिए दारुल उलूम और मदरसों में रह रहे विदेशी कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराया था। रिजवी ने कहा था कि दारुल उलूम के अलावा बर्मा, नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर और पश्चिम बंगाल में ज्यादातर मदरसों में हिंदू और शिया समुदाय के खिलाफ कट्टरपंथी मानसिकता तैयार की जा रही है। इसके बाद से ही वसीम रिजवी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे।

Three people arrested on charges of conspiring to kill Shia Waqf Board Chairman Wasim Rizvi on behest of Dawood Ibrahim: DCP Special Cell #Delhi

