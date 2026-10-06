दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षाकर्मियों पर ज़्यादती के आरोपों के बीच नई दिल्ली इलाके में फ्रंटलाइन पर तैनात अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बॉडी-वॉर्न कैमरे दिए हैं। एक आधिकारिक सोर्स ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोर्स ने कहा कि बॉडीकैम नई दिल्ली इलाके में तैनात अधिकारियों को दिए गए हैं। ये खासकर उन अधिकारियों को दिए गए हैं, जो विरोध स्थलों और चुनाव आयोग ऑफिस की ओर जाने वाली सड़कों के आसपास भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हैं।

एक पुलिस सोर्स ने कहा कि बॉडीकैम पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच घटनाओं और बातचीत का रियल-टाइम वीडियो रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करेंगे। साथ ही ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगने पर सबूत भी देंगे। सूत्र ने कहा, “बॉडीकैम जरूरी हैं, खासकर तब जब अधिकारी बड़ी भीड़ से निपट रहे हों, और दोनों तरफ से आरोप लग रहे हों। रिकॉर्डिंग से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ था।”

बड़ी संख्या में तैनात किए गए पुलिस-पैरामिलिट्री के जवान

यह कदम SIR एक्सरसाइज को लेकर चुनाव के खिलाफ कई प्रदर्शनों के बाद नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच उठाया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों को रोके गए इलाकों में जाने से रोकने के लिए कई जगहों पर मल्टीलेयर बैरिकेड लगाए गए हैं।

2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट के दौरान तीन महिला पत्रकारों द्वारा कथित सेक्सुअल हैरेसमेंट और हाथापाई की शिकायतों के बाद बॉडीकैम लगाना अहम हो गया है।पत्रकारों ने आरोप लगाया कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिसवालों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। एक शिकायत करने वाली ने आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने उसका यौन शोषण किया।

एक अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस को शिकायतें मिलीं और उन्हें निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच एजेंसी से उम्मीद है कि वह आरोपों की जांच करेगी और शिकायत करने वालों और दूसरे संबंधित लोगों के बयान दर्ज करेगी।

CCTV फुटेज की जांच की मांग

इन शिकायतों के कारण पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर इंडिपेंडेंट पत्रकारों और दूसरे लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने FIR दर्ज करने और कथित घटनाओं के CCTV फुटेज की जांच की मांग की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी। बॉडीकैम का इस्तेमाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान जवाबदेही को मज़बूत करने के लिए भी किया जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि पुलिस वालों की ज़रूरत राजनीतिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के बड़े ग्रुप से जुड़े विरोध प्रदर्शनों को मैनेज करने में बढ़ती जा रही है।

सूत्र ने कहा कि पुलिस वालों के खिलाफ शिकायतों या प्रदर्शनकारियों के गलत व्यवहार के आरोपों की जांच करते समय ये रिकॉर्डिंग जांचकर्ताओं को सबूत का एक और सोर्स दे सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें उनसे वैलिड पहचान पत्र साथ रखने को कहा गया है।

दिल्ली पुलिस ने कहा, “विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों को अपने-अपने संगठनों द्वारा जारी वैलिड पहचान पत्र या वैलिड PIB/DIP एक्रेडिटेशन कार्ड साथ रखने होंगे, और विरोध स्थलों पर पुलिस द्वारा पहचान में आसानी के लिए उन्हें हर समय साफ़-साफ़ दिखाना होगा।” विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए एक एडवाइजरी में पुलिस ने कहा कि मीडिया वालों को यह पक्का करना चाहिए कि उनकी मौजूदगी या गतिविधियों से पुलिस के काम या पुलिस वालों के आने-जाने में कोई रुकावट न आए।

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