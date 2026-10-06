Delhi Police ACP Promotion: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकार से बदसलूकी के आरोपी दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्त (ACP) विवेक भगत को फिलहाल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP) का कार्यभार नहीं मिलेगा।

महिला पत्रकारों द्वारा यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बीच दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर को जारी आदेश में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब मामले की विभागीय जांच पूरी होने तक विवेक भगत को यह प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी।

दिल्ली सरकार ने ‘X’ पर दी जानकारी

दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर देर रात जारी बयान में स्थिति स्पष्ट की। सरकार के मुताबिक, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (DANIPS) के 12 अधिकारियों को एडीसीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपने संबंधी आदेश में विवेक भगत के नाम को लेकर संशोधन किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार देने का प्रस्ताव 25 अगस्त को ही शुरू किया गया था, जो कि जंतर-मंतर की इस घटना से काफी पहले की प्रक्रिया थी।

विवेक भगत का स्वेच्छा से फैसला

प्रशासनिक बयान के अनुसार, आरोपी एसीपी विवेक भगत ने खुद स्वेच्छा से सरकार से अनुरोध किया है कि जब तक महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न मामले की जांच पूरी होकर किसी संतोषजनक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वे वर्तमान कार्यभार स्वीकार नहीं करेंगे।

उनके इस आग्रह के बाद सरकार ने 5 अक्टूबर के आदेश में संशोधन करने का फैसला किया है। अब यह प्रभार संबंधी आदेश शेष 11 अधिकारियों के लिए दोबारा जारी किया जाएगा।

अस्थायी व्यवस्था और शामिल अधिकारियों की सूची

सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि अधिकारियों को एडीसीपी का कार्यभार सौंपना एक पूरी तरह अस्थायी व्यवस्था है, जिससे कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता। साथ ही, इस व्यवस्था के तहत अधिकारी नियमित रूप से नियुक्त एडीसीपी के वैधानिक दायित्वों का निर्वहन भी नहीं कर सकते।

विवेक भगत के अलावा जिन 11 अन्य अधिकारियों को यह प्रभार दिया गया है, उनमें डॉ. विकास श्योकंद, ए. वेंकटेश, गुरसेवक सिंह, रेनू लता, विदुषी कौशिक, मनु हिमांशु, सकारिया मिहिर प्रवीणभाई, गरिमा तिवारी, आशीष कुमार, मनीष लाडला और रोहित गुप्ता शामिल हैं।

जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर क्या था पूरा मामला?

यह पूरा विवाद बीते शनिवार को जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ। प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालते समय तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए।

घटना के तुरंत बाद मीडिया बिरादरी और स्वतंत्र पत्रकारों में भारी आक्रोश फैल गया, जिससे पुलिस प्रशासन पर निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव बढ़ गया।

क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच, संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि नई दिल्ली जिले को महिला पत्रकारों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime Branch) को ट्रांसफर कर दिया गया है।

दूसरी ओर, आरोपी अधिकारियों पर तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कई स्वतंत्र पत्रकारों ने संसद मार्ग थाने के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया।

सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार, 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजी गई सिफारिश को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीनों नवनियुक्त जज मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की कार्यरत संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी। पढ़िए पूरी खबर…