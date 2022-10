200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस: 10 नवंबर तक बढ़ी जैकलीन की जमानत

Jacqueline Fernandez: जैकलीन जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आज अदालत पहुंची थी।

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज। (फोटो सोर्स- File/ANI)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram