राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। गुरुवार शाम से ही स्मॉग की चादर ने दिल्ली-एनसीआर को अपने आगोश में जकड़ लिया था। शुक्रवार सुबह तक तो स्थिति बेहद खराब हो गई। शुक्रवार सुबह दिल्ली का AQI पहली बार 400 के पार पहुंच गया। सुबह 5 बजे के करीब दिल्ली का AQI 403 दर्ज किया गया।

पूरे दिल्ली-एनसीआर में मोटी चादर छाई हुई है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 400 के पार है। पिछले दिनों के डेटा से पता चलता है कि शुक्रवार की रीडिंग तक प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा था। 10 नवंबर को AQI ‘खराब’ कैटेगरी में 299 था, फिर 11 नवंबर को यह और बिगड़कर 313 (‘बहुत खराब’) और 12 नवंबर को 350 (‘बहुत खराब’) पर पहुंच गया।

अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्थ दिल्ली के विजय नगर में वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में OPD के बाहर मरीजों की भीड़ हर दिन बढ़ रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ओपीडी के बाहर मरीज प्रिस्क्रिप्शन, एक्स-रे और मेडिकल फाइलें पकड़कर बैठे हैं। हर दो मिनट में एक अटेंडेंट कमरे से बाहर निकलता है और अगले नंबर को बुलाता है।

जहरीली हवा से बढ़ती मरीजों की मुश्किलें

इस अस्पताल का ऐसा हाल है कि मरीज ओपीडी के बाहर नेबुलाइजर मास्क से सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। जैसे-जैसे दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है अस्पतालों में सांस की बीमारियों वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिनमें से कई बुजुर्ग हैं। कुछ लोगों के लिए यह एक ऐसी मुश्किल है जो हर सर्दी में लौट आती है।

‘एक्सरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन परेशान बहुत है’

यहां इंतजार करने वाले निर्मल विहार के रिटायर्ड बीएसईएस कर्मचारी राम मोहन (81) ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि नाक से काला मास्क खिसकने की वजह से वह लगभग हर 20 सेकंड में उन्हें खांसी आती है। उनका कहना है कि वह यहां बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन पिछले चार-पांच सालों से हर सर्दी में जब भी प्रदूषण का समय होता है तो यहां चक्कर लगते ही हैं। राम मोहन ने बताया कि मुझे अस्थमा या टीबी नहीं है। मेरे एक्स-रे में कुछ नहीं दिखता। लेकिन मेरी खांसी हर बार बढ़ जाती है।

‘हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है’

मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि रोजाना सैकड़ों मरीज सांस की दिक्कतों के साथ आ रहे हैं और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। डॉक्टर का कहना है कि इन मरीजों में अधिकतर बुजुर्ग हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। कई को नेबुलाइजेशन की जरूरत है, जबकि कुछ को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है।

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हम अक्सर वायु प्रदूषण को खांसी, सांस की तकलीफ और फेफड़ों की बीमारी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन हवा में मौजूद प्रदूषण के बेहद छोटे कण शरीर को एक और बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक नई स्टडी में पता चला है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से टाइप-2 डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होने का खतरा 10 से 16 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…