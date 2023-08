लोकसभा से पारित हुआ दिल्ली सेवा बिल, अमित शाह ने दिया जोरदार भाषण, केजरीवाल के साथ INDIA गठबंधन पर भी साधा निशाना

दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से पारित हो गया है। लंबे बहस के बाद इस बिल को पारित किया गया। बिल को पेश करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा।

गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अरविंद केजरीवाल

दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से पारित हो गया है। लंबे बहस के बाद इस बिल को पारित किया गया। बिल को पेश करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनकी तरफ से तंज भी कसे गए, सीधे हमले भी हुए और कुछ मौकों पर इतिहास के पन्नों को भी टटोला गया। अमित शाह के उस तल्ख अंदाज ने सीएम अरविंद केजरीवाल को भी खासा खफा कर दिया। उसी वजह से सदन में अगर शाह गरजे तो बाहर केजरीवाल ने भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान कहा कि हमे नियम के तहत कानून लाने का पूरा अधिकार है। देश को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये साफ कर दूं यहां पर कि एक बार जब दिल्ली अध्यादेश वाला बिल पारित हो जाएगा, आप चीफ इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। इस बिल के पारित होते ही आपका गठबंधन टूट जाएगा। केजरीवाल को बाय बाय कहना पड़ेगा। अब अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर तो हमला किया ही, पूरे विपक्ष की नीयत पर भी सवाल उठाए। उनकी तरफ से कहा गया कि इस सेशन में कुल 9 बिल पारित किए गए। विपश्र कहता है कि पीएम मोदी को खुद आकर इन 9 बिलों पर बात करनी चाहिए। लेकिन फिर आज क्या हो गया। इन लोगों को लोकतंत्र कोई चिंता नहीं, बस अपने गठबंध को बचाने की पड़ी है। इंडिया इस डबल स्टैंडर्ड को समझ रहा है। मैं तो मणिपुर पर भी बात करक सकता हूं, सब जवाब दूंगा। जनता सब जानती है, आपने खुद को एक्सपोज कर लिया है। वहीं दिल्ली सेवा बिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कह रखा है कि सरकार दिल्ली को लेकर कोई भी कानून बना सकती है। ऐसे में जो दिल्ली सेवा बिल लाया गय है, ये पूरी तरह संविधान के तहत है।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram