दिल्ली सरकार ने राजधानी में मौजूद अपने 108 स्कूली इमारतों की जांच करवाई है। जांच में पता चला है कि दिल्ली में एक 10 में से एक स्कूली इमारत असुरक्षित और खतरनाक है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने उन्हें गिराने और फिर से बनाने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट का आदेश दिया है। इनमें से 54 स्कूल इमारतें बहुत खराब हालत में पाई गई हैं, जिनकी दीवारों और छतों में दरारें हैं। सात इमारतों को गिराने की मंजूरी दे दी गई है और आने वाले महीनों में कार्रवाई की उम्मीद है।

अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में इस मामले पर चर्चा हुई और उन्होंने शिक्षा विभाग और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए सभी मौजूदा स्कूल इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि रेखा गुप्ता ने इनमें से कुछ स्कूलों का दौरा भी किया और संबंधित विभागों को ऑडिट प्रक्रिया में तेज़ी लाने, असुरक्षित इमारतों समय पर हटाने और रीडेवलपमेंट गतिविधियों को आसान बनाने का निर्देश दिया।

प्रक्रिया में 54 स्कूलों को गिराने के प्रपोजल

एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक 108 स्कूलों में से 54 स्कूलों को गिराने के प्रपोज़ल अभी प्रक्रिया में हैं ताकि गिराने से पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जा सके। 14 प्रपोज़ल स्ट्रक्चरल ऑडिट और गिराने के लिए सर्वे रिपोर्ट के लिए PWD को मिल चुके हैं और सात को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) ने गिराने के लिए मंज़ूरी दे दी है।

कौन सी स्कूली इमारतें गिराई जाएंगी?

आने वाले महीनों में जिन सात स्कूलों इमारतों को गिराए जाने की उम्मीद है, उनमें CM SHRI स्कूल, चिल्ला गांव; गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (GGSSS), जसोला गांव; सर्वोदय कन्या विद्यालय, कराला; गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बापरोला; SKV मटियाला; GGSSS, नेब सराय; और GGSSS, शिवाजी पार्क शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक, डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन (DoE) शहर की सभी मौजूदा स्कूल इमारतों की पूरी ‘डिजिटल प्रोफाइलिंग’ कर रहा है ताकि हर इमारत की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और पूरी हालत का पता लगाया जा सके, जिसमें इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और फायर सेफ्टी सिस्टम शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा, “कुछ स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को बैठकर पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ये इमारतें बहुत पुरानी हैं, जो लगभग 30-40 साल पहले बनी थीं। इनमें से कुछ स्कूलों में तो ठीक से छत भी नहीं है, छात्र टिन की छतों के नीचे पढ़ रहे हैं, दीवारों और छतों में दरारें हैं, और वॉशरूम और टॉयलेट खराब हालत में हैं, जिनमें ठीक से खिड़कियां और दरवाजे नहीं हैं।”

टूट रहे तीन-चार साल पहले बने स्कूल

अधिकारियों ने यह भी कहा कि उन्होंने पाया है कि तीन-चार साल पहले बने कुछ स्कूल भी टूट-फूट रहे हैं। इन इमारतों का PWD के इंजीनियरों ने भी जांच किया था। अधिकारियों ने कहा, “ऑडिट रिपोर्ट और नतीजे आने के बाद, हमें पता चलेगा कि इन्हें आखिरी बार कब ठीक किया गया था, अभी क्या दिक्कतें हैं, छात्र – शिक्षक रेश्यो क्या है।”

अधिकारियों ने कहा, “हर प्रपोज़ल को फाइनल करने से पहले PWD डिटेल्ड स्ट्रक्चरल ऑडिट करता है और कॉस्ट एस्टीमेट तैयार करता है। फिर सर्वे रिपोर्ट जमा की जाती हैं जिसमें इमारतों के उन असुरक्षित या खतरनाक हिस्सों का ज़िक्र होता है जिन्हें गिराने की ज़रूरत है। गिराने के प्रपोज़ल को ज़रूरी टेक्निकल रिकमेंडेशन और कानूनी मंज़ूरी मिलने के बाद ही प्रोसेस किया जाता है, जिसमें LG की मंज़ूरी भी शामिल है।”

छात्रों की पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा असर

एक अधिकारी ने कहा कि PWD रिपेयर और सुधार का काम भी करेगा। अधिकारियों ने कहा कि इमारतों को फेज़ में हटाया जाएगा और सरकार एक प्लान पर काम कर रही है ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “पहले फेज़ में 54 स्कूल इमारतों को हटाया जाएगा ताकि छात्रों पर असर न पड़े। छात्रों को पास के स्कूलों में शिफ्ट किया जा सकता है या तोड़ने का काम ब्लॉक-वाइज़ और रात में किया जाएगा।” प्रोफाइलिंग में यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्कूल कैंपस के एक्सेसिबिलिटी फीचर्स का इवैल्यूएशन भी शामिल है ताकि दिव्यांग बच्चों सहित सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इनक्लूसिव लर्निंग माहौल पक्का किया जा सके।

इसके अलावा अधिकारियों ने कहा कि सरकार डिजिटल प्रोफाइलिंग एक्सरसाइज के जरिए एक डिजिटल डेटाबेस डेवलप कर रही है। यह ‘एविडेंस-बेस्ड प्लानिंग’ और फैसले लेने के लिए एक मजबूत बेस देगा। यह भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स को तैयार करने में सपोर्ट करेगा, रिसोर्सेज़ का ऑप्टिमल एलोकेशन करने में मदद करेगा, रेनोवेशन और रीडेवलपमेंट के कामों को प्रायोरिटी देगा, और सभी स्कूलों में वर्ल्ड-क्लास, सेफ, सस्टेनेबल, टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड और एक्सेसिबल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा। तोड़-फोड़ के बाद DoE मॉडर्न, भूकंप-रोधी और पक्की (G+4) स्कूल बिल्डिंग बनाएगा।

दस्तावेज में कहा गया है, “रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अलावा DoE के तहत उपलब्ध 27 खाली ज़मीन के टुकड़ों पर G+4 पक्की स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए भी प्रस्ताव शुरू किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स से क्लासरूम की उपलब्धता काफी बढ़ने, भीड़ कम होने, स्टूडेंट-क्लासरूम रेश्यो में सुधार होने और पूरी दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए बेहतर पढ़ाई की सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।”

दिल्ली में 5,556 मान्यता प्राप्त स्कूल

दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार शहर में 5,556 मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जिनमें लगभग 44.91 लाख स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है। दिल्ली में DoE के तहत कुल 1,270 सरकारी और सरकारी मदद वाले स्कूल हैं, जो दिल्ली के सभी स्कूलों का 22.85% है। हालांकि 2024-25 के दौरान दर्ज कुल एनरोलमेंट में इन स्कूलों का हिस्सा 39.75% था।

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