10 अक्टूबर को प्रस्तावित ‘जंतर-मंतर 2.0’ प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं के शामिल होने की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त 450 से 500 महिला पैरामिलिट्री जवान उपलब्ध कराए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन जवानों की तैनाती प्रदर्शन स्थल और आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के मद्देनजर करीब 11,000 अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान CAPF की कुल संख्या लगभग 26,000 तक पहुंच सकती है। यह संख्या 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के बाद राजधानी में सबसे बड़ी तैनाती में से एक होगी।

महिला पैरामिलिट्री जवानों की होगी तैनाती

जंतर-मंतर नई दिल्ली जिले में स्थित है। फिलहाल इस जिले में करीब 5,000 दिल्ली पुलिसकर्मी तैनात हैं। अधिकारियों के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर यह संख्या बढ़ाकर 15,000 तक की जा सकती है। महिला पैरामिलिट्री जवानों की अतिरिक्त तैनाती दिल्ली पुलिस की महिला कर्मियों की तैनाती के अलावा होगी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली थी। पिछले कुछ दिनों से जारी प्रदर्शनों में भी महिला प्रदर्शनकारियों की संख्या काफी रही है। ऐसे में पुलिस को 10 अक्टूबर को भी बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने की आशंका है।

छात्रों को प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह

सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली पुलिस छात्रों को भी प्रदर्शन स्थल से दूर रखने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, छात्रों को बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर को नई दिल्ली जिले में किसी भी तरह का जमावड़ा कानून के खिलाफ माना जाएगा।

इसके लिए छात्र आबादी वाले इलाकों में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) के साथ बैठकें की जा रही हैं। पुलिस अब इन बैठकों के जरिए PG मालिकों और संचालकों से भी संपर्क कर रही है, ताकि वे अपने यहां रहने वाले छात्रों को मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दें। पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू है। ऐसे में पुलिस छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने से बचने की सलाह दे रही है।

दिल्ली की सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी

प्रदर्शन को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर भी पुलिस की नजर रहेगी। अधिकारियों के अनुसार, शनिवार से पहले बड़ी संख्या में लोगों के दिल्ली में प्रवेश करने की संभावना को देखते हुए सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाएगी। पुलिस का स्पेशल फोकस पूर्वी दिल्ली और शाहदरा से लगी उत्तर प्रदेश सीमा, द्वारका से लगी हरियाणा सीमा और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली से लगी राजस्थान सीमा पर रहेगा।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सीमावर्ती इलाकों में लोगों के बड़े समूहों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। नई दिल्ली की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों और लोगों की जांच की जा सकती है, ताकि बड़ी संख्या में लोग एक साथ राजधानी के केंद्रीय इलाके में प्रवेश न कर सकें।

प्रदर्शन से पहले सुरक्षा का बड़ा प्लान

10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का पूरा फोकस भीड़ को नियंत्रित करने, छात्रों और अन्य समूहों की आवाजाही पर नजर रखने तथा नई दिल्ली जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर है। महिला प्रदर्शनकारियों की संभावित बड़ी संख्या को देखते हुए महिला पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती को सुरक्षा योजना का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

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दिल्ली में शुक्रवार और शनिवार को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ‘मौजूदा’ स्थिति को बनाए रखने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को यह निर्देश जारी किया कि 9 और 10 अक्टूबर को शहर की शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।