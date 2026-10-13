देश की राजधानी दिल्ली का अमानवीय चेहरा एकबार फिर सामने आया है जहां एक नाइट क्लब में कथित तौर पर बीयर गिरने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मारपीट का आरोप क्लब के बाउंसर, मालिक और अन्य दो महिलाओं पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि इस घटना में 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने उनके भाई के साथ मारपीट की थी।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना शनिवार रात की है जहां सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र के एक नाइट क्लब में महिला पर बीयर गिरने को लेकर हुए विवाद में क्लब के बाउंसरों ने 29 साल के रघुवीर नगर निवासी दलजीत की बुरी तरह से पिटाई कर दी।

पुलिस ने 5 आरोपियों को किया अरेस्ट

दलजीत अपने दोस्तों के साथ इस क्लब में आया था। कथित रूप से मारपीट के दौरान दलजीत को अंदरूनी चोटें आई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मृतक दलजीत के भाई ने बताया है कि उनके भाई पर हमला करने वालों में दो महिलाएं भी शामिल थीं। उनमें से एक ने तो बोतलों से हमला किया था।

क्लब के वेटर ने भी लाठी-डंडों से हमला किया

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दलजीत अपने कुछ दोस्तों के साथ नाइट क्लब गया था। वहां उसके एक दोस्त से एक महिला पर बीयर गिर गई। इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद क्लब के बाउंसर ने कथित तौर पर दलजीत से मारपीट की।

दलजीत के भाई ने बताया है कि जिस लड़की पर बीयर गिरी थी हमने उससे माफी भी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद उनसे मारपीट की गयी। क्लब के वेटर भी दलजीत और उसके दोस्तों पर डंडों और कांच की बोतलों से हमला करने लगे जब उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, तो हमलावर उन्हें खींचकर वापस अंदर ले आए और फिर से मारपीट की गई। इस हमले में दलजीत को सबसे गंभीर चोटें आईं।

दलजीत के भाई ने लगाई इंसाफ की गुहार

इस घटना को लेकर दलजीत के भाई ने कहा है कि पुलिस ने मुझसे आरोपियों की पहचान करवाई और उनमें से 5 को पकड़ लिया गया है। हम अपने भाई के लिए न्याय की मांग करते हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

#WATCH | Nishu, who was present with the deceased in the club, says, "…We were at the club and enjoying normally. There was a slight bump, due to which the beer spilled a little on a girl. The girl held my younger brother by his hair. We tried to intervene but suddenly the… pic.twitter.com/L413KTCppW — ANI (@ANI) October 13, 2026

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दिल्ली मेट्रो में बुजुर्गों के लिए आरक्षित सीट को लेकर हुए विवाद में 48 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि व्यक्ति को कथित तौर पर थप्पड़ मारा गया और धक्का दिया गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस मामले में एक पूर्व IAS अधिकारी और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की पहचान पवन शर्मा के रूप में हुई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…