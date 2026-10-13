दिल्ली में अब जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने धरना-प्रदर्शन के लिए तीन नए स्थान तय किए है। इनमें रामलीला मैदान, उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड शामिल हैं। हालांकि, इन जगहों पर प्रदर्शन करना इतना भी आसान नहीं है। कहीं बुकिंग का खर्च और तारीखों की कमी परेशानी बन सकती है तो कहीं राजधानी के सत्ता केंद्र से दूरी और ट्रैफिक जाम प्रदर्शनकारियों के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं।

जंतर-मंतर संसद और केंद्रीय सरकारी दफ्तरों के नजदीक होने के कारण विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना और मीडिया का ध्यान खींचना काफी आसान था। लेकिन नई जगहों की स्थिति इससे अलग है। तीनों जगहों की दूरी, उपलब्ध सुविधाएं और भीड़ जुटाने की क्षमता अलग-अलग हैं।

रामलीला मैदान: संसद से नजदीक, लेकिन बुकिंग खर्च ज्यादा

रामलीला मैदान नई दिल्ली के सत्ता केंद्र के नजदीक स्थित है। करीब 12 एकड़ में फैले इस मैदान में लगभग 50 हजार लोगों के जुटने की क्षमता है। यह जगह लंबे समय से राजनीतिक रैलियों, आंदोलनों और बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल होती रही है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान भी यह मैदान चर्चा में रहा था।

लेकिन यहां प्रदर्शन आयोजित करने के लिए खर्च करना होगा। मैदान की बुकिंग का शुल्क करीब 50 हजार रुपये प्रतिदिन है। इसके अलावा 55 हजार रुपये की रिफंडेबल सिक्योरिटी रकम भी जमा करनी होती है। आयोजन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना भी जरूरी है।

मैदान का एक हिस्सा भारी वाहनों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे में बुकिंग के लिए पूरा उपलब्ध हिस्सा लेना पड़ सकता है जो छोटे संगठनों और सीमित संसाधनों वाले समूहों के लिए मुश्किल हो सकता है।

त्योहारों के मौसम में भी इस मैदान की उपलब्धता बड़ी चुनौती है। यहां दशहरे के दौरान रामलीला और मेले जैसे आयोजन होते हैं। ऐसे में प्रदर्शन के लिए मनचाही तारीख मिलना आसान नहीं होगा। इसके अलावा खुले मैदान में जंतर-मंतर की तरह पेड़ों की छाया नहीं है, जिससे गर्मी में लंबे समय तक धरना देना मुश्किल हो सकता है।

सीबीडी ग्राउंड: ट्रैफिक और जगह की कमी

पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित सीबीडी ग्राउंड करीब 12 एकड़ में फैला है और यहां लगभग 15 हजार लोगों के जुटने की क्षमता है। यह संसद से करीब 13-14 किलोमीटर दूर है। मैदान का इस्तेमाल रामलीला, शादी समारोह और दूसरे बड़े आयोजनों के लिए किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के स्वामित्व वाले CBD ग्राउंड में करीब 3000 वर्ग मीटर जगह की बुकिंग का खर्च 1.87 लाख रुपये प्रतिदिन है। इसमें 95000 रुपये की सिक्योरिटी राशि भी शामिल है।

इस मैदान के आसपास रिहायशी कॉलोनियां, बाजार, मॉल और बैंक्वेट हॉल हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर है। हालांकि आसपास की व्यस्त सड़कों और घनी आबादी के कारण बड़े प्रदर्शनों के दौरान यातायात संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग और ट्रैफिक पर पाबंदियों की जरूरत पड़ सकती है। इससे आसपास रहने वाले लोगों, बाजारों और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर असर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा सीबीडी ग्राउंड भी बुकिंग के आधार पर इस्तेमाल होने वाली जगह है। ऐसे में यहां प्रदर्शन के लिए उपलब्धता और खर्च अहम मुद्दे होंगे।

बुराड़ी मैदान: बड़ी जगह, लेकिन सत्ता केंद्र से दूर

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में स्थित बुराड़ी मैदान जिसे निरंकारी मैदान भी कहा जाता है, तीनों स्थलों में सबसे बड़ा है। करीब 50 एकड़ में फैले इस मैदान में लगभग 80 हजार से एक लाख लोगों के जुटने की क्षमता है। यह संसद से करीब 22-23 किलोमीटर दूर दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे के पास स्थित है।

बुराड़ी मैदान की बुकिंग फीस DDA की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके लिए आवेदन ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं। हालांकि यहां बुकिंग का खर्च भी लगभग इसी स्तर पर होने की संभावना है।

बड़े राजनीतिक आयोजनों और धार्मिक सभाओं के लिए इस मैदान का इस्तेमाल होता रहा है। इसका विशाल आकार बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को जगह देने में मदद कर सकता है। हालांकि इसकी दूरी एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीय सरकारी दफ्तरों और संसद से दूर होने के कारण यहां होने वाले प्रदर्शन को उतना मीडिया और राजनीतिक ध्यान मिलेगा या नहीं, यह सवाल बना हुआ है।

2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान भी बुराड़ी मैदान प्रदर्शन स्थल रहा था। वहीं 2024-25 के किसान आंदोलन के दौरान किसान संगठनों ने यहां प्रदर्शन करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उनकी चिंता थी कि शहर के केंद्र से दूर होने और मैदान की घेराबंदी के कारण आंदोलन आम लोगों की नजरों से दूर रह सकता है।

जंतर-मंतर से दूरी का सवाल

तीनों नए स्थलों में रामलीला मैदान केंद्रीय दिल्ली के सबसे नजदीक है जबकि सीबीडी ग्राउंड और बुराड़ी मैदान अपेक्षाकृत दूर हैं। रामलीला मैदान में बुकिंग का खर्च और तारीखों की कमी परेशानी बन सकती है। सीबीडी ग्राउंड के आसपास घनी आबादी और ट्रैफिक का दबाव है जबकि बुराड़ी मैदान का आकार बड़ा होने के बावजूद सत्ता केंद्र से दूरी चिंता का विषय है।

इस तरह, प्रदर्शन के लिए जगह तय करने के साथ यह भी अहम होगा कि वहां पहुंचना कितना आसान है, आयोजन पर कितना खर्च आएगा और प्रदर्शनकारियों की आवाज सरकार, मीडिया और आम लोगों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच पाएगी।

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों से पहले और उनके दौरान पुलिस ने कई सख्त कदम उठाए। इनमें निषेधाज्ञा लागू करना, लोगों को हिरासत में लेना, बैरिकेड लगाना, मेट्रो सेवाओं पर पाबंदियां लगाना और ट्रेनों को रद्द करना शामिल था। इसके अलावा, जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह के रूप में मिली मान्यता भी खत्म कर दी गई। इन कदमों ने एक बार फिर संविधान से जुड़े पुराने सवाल को चर्चा में ला दिया है। पढ़ें पूरी खबर…