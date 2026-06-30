दिल्ली में नई EV पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। अगले चार वर्षों में दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने का रोडमैप सरकार ने तैयार किया है।

लेकिन सभी के मन में एक सवाल है कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों का क्या होगा? क्या नई EV पॉलिसी लागू होने के बाद सरकार इन्हें बंद कर देगी? आइए, आसान शब्दों में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

क्या पेट्रोल, डीजल और CNG वाहन बंद हो जाएंगे?

दिल्ली में नई EV पॉलिसी लागू होने के बाद भी पहले से चल रहे पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों को बंद नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास पहले से बाइक, स्कूटर, कार, ऑटो या ट्रक है, तो आप उसे मौजूदा नियमों का पालन करते हुए चला सकते हैं। दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी का फोकस नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर है, न कि पहले से रजिस्टर्ड वाहनों पर। हालांकि, जब कोई वाहन अपनी निर्धारित आयु पूरी कर लेगा या स्क्रैपिंग नियमों के दायरे में आएगा, तब उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे सकती है।

ऑटो रिक्शा को लेकर क्या नियम हैं?

दिल्ली में 1 जनवरी, 2027 से नए पेट्रोल, डीजल और CNG ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक ऑटो ही रजिस्टर किए जा सकेंगे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अगले ही दिन से पुराने ऑटो सड़क से हट जाएंगे। पुराने ऑटो तब तक चलते रहेंगे, जब तक उनका परमिट और अन्य नियम लागू रहेंगे। लेकिन जब उनका परमिट खत्म होगा या नया ऑटो खरीदने की जरूरत पड़ेगी, तब इलेक्ट्रिक ऑटो ही विकल्प होगा।

राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर पहले साल 50,000 रुपये तक, दूसरे साल 40,000 रुपये तक और तीसरे साल 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। हालांकि, यह सब्सिडी एक वाहन पर केवल एक बार मिलेगी। यानी तीनों साल अलग-अलग इंसेंटिव नहीं मिलेगा।

क्या ट्रक और गुड्स कैरियर पर भी असर पड़ेगा?

दिल्ली सरकार की नई EV नीति का सीधा असर फिलहाल बड़े ट्रकों या भारी गुड्स कैरियर पर नहीं पड़ेगा। हालांकि, छोटे कमर्शियल ट्रक और हल्के मालवाहक वाहन धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक मॉडल की ओर बढ़ेंगे। सरकार N1 और N2 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन भी दे रही है।

क्या स्कूल बसों के लिए नियम बदल जाएंगे?

दिल्ली की नई EV पॉलिसी में स्कूल बसों के लिए भी नए लक्ष्य तय किए गए हैं। नई नीति लागू होने के दो साल के भीतर दिल्ली के सभी स्कूलों की कम से कम 10% बसें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। इसके बाद तीन साल के भीतर यह हिस्सा 20% किया जाएगा। वहीं, 31 मार्च, 2030 तक स्कूल बसों का कम से कम 30% बेड़ा इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

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