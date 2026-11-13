कई दशकों से दिल्ली-एनसीआर बेहतर नौकरियों और बड़े अवसरों की तलाश करने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स और उद्यमियों के लिए, अब यह क्षेत्र करियर बनाने या परिवार पालने के लिए पहली पसंद नहीं रह गया है।

दम घोंटू वायु प्रदूषण, लगातार उड़ती धूल और खस्ताहाल बुनियादी ढांचे के कारण लोग दूसरे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि वे बेहतर ढंग से रह और काम कर सकते हैं।

आइए, ऐसे कुछ लोगों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने अच्छी जिंदगी जीने के लिए दिल्ली-एनसीआर को छोड़ दिया।

अमन राज, जो पहले अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करते थे, इस साल मार्च में गुड़गांव से पुणे चले गए। गुड़गांव के ही रहने वाले नीरज संचेती और उनका परिवार अब सिलीगुड़ी में रहता है। दिल्ली के अमित गुप्ता अपने परिवार के साथ अब राजस्थान के गंगानगर में रहते हैं। दिल्ली के रहने वाले कार्तिकेय बत्रा ने अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रदूषण की वजह से बेंगलुरू में नौकरी करने का फैसला लिया।

दिल्ली-एनसीआर में हवा बेहद खराब

इस साल, दिवाली के पांच दिन बाद भी दिल्ली-एनसीआर में हवा बेहद खराब है। इससे लोगों का दम घुटने लगा है। शुक्रवार को दिल्ली का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया।

क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे अमन राज

30 साल के अमन राज कभी क्रिकेट के मैदान पर घंटों बिताते थे और नेट्स में प्रैक्टिस करते थे। स्कूल के दिनों में बिहार की राज्य टीम के लिए पेशेवर तौर पर खेलने वाले अमन को इस खेल से बहुत लगाव था। उन्हें स्ट्रीट फूड भी बहुत पसंद था, उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने दिन याद आते हैं, जब वे मोमोज और शवारमा खाया करते थे। लेकिन पिछले एक दशक में, उन्हें इन सब चीजों को छोड़ना पड़ा।

लगातार क्रिकेट प्रैक्टिस करने से अमन राज बीमार पड़ जाते थे और धूल-मिट्टी की वजह से उन्हें सड़क किनारे की दुकानों पर खाने से भी डर लगने लगा था। वे सुबह अपनी कार को चाहे कितनी भी अच्छी तरह क्यों न साफ कर लें, शाम तक वह फिर से धूल से ढकी होती थी।

गुड़गांव के सेक्टर 23A में किराए के फ्लैट में रहने के दौरान वह अपने घर के सामने वाले पार्क में सिर्फ एक बार गए क्योंकि वहां हमेशा बहुत ज्यादा धूल रहती थी। उस दौरान अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करने वाले IT पेशेवर अमन राज ने बताया कि वह इस सबसे तंग आ चुके थे। जब भी वह अपने गृहनगर रांची से दिल्ली लौटते तो उनके गले में जलन होने लगती थी।

सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकता

आखिरकार अमन राज को लगा कि उन्हें कोई फैसला लेना ही होगा। राज ने कहा, “मैं 20 साल से ज्यादा का हो चुका था और इस तरह की जीवनशैली लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। मैं अपनी सेहत के साथ इस तरह समझौता नहीं कर सकता।” इस साल मार्च में, जब उन्हें किसी दूसरे शहर में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने उसे स्वीकार किया और पुणे चले गए।

बीमार रहती थी बेटी

गुड़गांव में जहां अमन राज रहते थे, उससे कुछ ही दूरी पर एक मार्केटिंग एजेंसी के संस्थापक 35 साल के नीरज संचेती भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। उनकी बेटी अक्सर बीमार पड़ने लगी थी, जिसके चलते उन्हें बार-बार बच्चों के डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। प्रदूषण के दौरान उन्होंने अपनी बेटी को केवल प्लेस्कूल जाने तक ही सीमित कर दिया था। उन्हें और उनकी पत्नी को भी अपने फ्लैट के अंदर ही रहना पड़ता था।

नीरज संचेती ने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होंगे।” संचेती के दो बच्चे हैं। छह साल की बेटी और तीन साल का बेटा। संचेती ने बताया, “पहले हम अक्सर सुनते थे कि दिल्ली की हवा में सांस लेना, कई सिगरेट पीने के बराबर है। इसी बात ने मुझे झकझोर दिया: आप अपने बच्चों को सिगरेट कैसे पीने दे सकते हैं? मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बच्चे ऐसी हवा में बड़े हों।”

साल 2024 में नीरज संचेती आखिरकार गुड़गांव छोड़कर सिलीगुड़ी चले गए, जहां से वे अपनी एजेंसी का काम ऑनलाइन चलाते हैं।

विदेशों से भारत वापस लौटने वाले कई लोगों के लिए वायु प्रदूषण एक बड़ा कारण बन गया है। इसी वजह से वे दिल्ली-एनसीआर के बजाय दूसरी जगहों पर बसने और काम की तलाश करने का फैसला कर रहे हैं।

डिजिटल इमिग्रेशन पेपरवर्क प्लेटफॉर्म ‘ईज़ीपिटीशन’ (EazyPetition) के संस्थापक अमित गुप्ता (44) को इस साल मार्च में एक विकल्प चुनना था। या तो वह दिल्ली में रहें (जहां वे अलग-अलग समय पर रह चुके थे) या फिर रहने के लिए कोई दूसरी जगह चुनें। तब अमित गुप्ता अमेरिका से भारत वापस लौट रहे थे।

अमित गुप्ता ने बताया, “मैं पश्चिम विहार में रहता था। रिंग रोड पर बहुत भीड़ रहती थी, हमेशा ट्रैफिक जाम और गाड़ियों का धुआं होता था। हवा में हमेशा धूल रहती थी।।”

यह शहर हमारे रहने लायक नहीं रहा

अमित गुप्ता का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन, खासकर ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ (गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा) की स्थिति भी खराब होती जा रही है। गुप्ता ने कहा, “दिल्ली में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि यहां रहना और भी मुश्किल होता जा रहा था। मुझे लगा कि अब यह शहर हमारे रहने लायक नहीं रहा।” अमित गुप्ता अपने परिवार के साथ राजस्थान के गंगानगर में रहते हैं।

दिल्ली पहले जैसी नहीं रही

दिल्ली में जन्मे और पले-बढ़े शिक्षाविद कार्तिकेय बत्रा (35) को दिल्ली की पुरानी सर्दियां याद हैं। इन सर्दियों का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे। लोग अपने इलाकों में होने वाली रामलीलाओं में जाते थे, त्योहारों पर रिश्तेदार और दोस्त एक-दूसरे के घर आते-जाते थे और इसी समय से शादी-ब्याह का सीजन भी शुरू हो जाता था।

ढाई साल पहले, अमेरिका में अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्तिकेय बत्रा यूनिवर्सिटी की नौकरियों के प्रस्तावों पर विचार कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस दिल्ली को वह याद करते थे, वह अब वैसी नहीं रही कि वह वहां वापस जाना चाहें।

बेंगलुरु की एक यूनिवर्सिटी में नौकरी करने के कार्तिकेय बत्रा के फैसले में प्रदूषण एक बड़ा कारण था। उन्होंने कहा, “साल के लगभग चार महीने तो आपको मास्क और एयर प्यूरीफायर के साथ अपने घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता है।”

कार्तिकेय बत्रा कहते हैं, “अंत में बात यहीं आकर रुकती है। मैं अपना पानी खरीद सकता हूं, मैं अपनी बिजली खरीद सकता हूं लेकिन मैं अपनी हवा नहीं खरीद सकता।”

कुछ लोगों के लिए कोविड-19 महामारी के बाद ‘रिमोट वर्किंग’ (घर से काम करने) का चलन आम होने से दूसरी जगह जाना आसान हो गया लेकिन दिल्ली छोड़ने की कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी। कई लोगों के लिए, इसका मतलब उस शहर से दूर जाना था जहां उनके दोस्त और परिवार रहता था और प्रोफेशनल नेटवर्क भी था। अमन राज के तो ज्यादातर दोस्त इसी शहर में थे। हालांकि, नई जगह पर रहने के कुछ ठोस फायदे भी हैं, जैसे कि यहां रहने का खर्च कम है।

नीरज संचेती के लिए, सिलीगुड़ी आने का मतलब यह भी था कि वह पास की किसी नदी या धारा के किनारे जा सकें और अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ समय बिता सकें। अमन राज के लिए इसका मतलब पुणे के बाहर हरी-भरी पहाड़ियों के बीच लंबी ड्राइव पर जाना था।

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