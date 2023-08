Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में जमकर बरसे बादल, सुबह-सुबह हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में जलभराव

मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना बने रहने का अनुमान है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश (Source- Screengrab/ ANI)

राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह जमकर बारिश हुई। अचानक हुई आंधी-बारिश से दिल्ली-नोएडा का मौसम भी सुहावना हो गया है।सुबह हुई बारिश से लोगों को कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में ऐसी बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गयी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। #WATCH दिल्ली के द्वारका इलाके में बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हुआ। pic.twitter.com/7EsAa1qBht August 19, 2023

