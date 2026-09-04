जन्माष्टमी के दिन दिल्ली-NCR में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दोपहर बाद कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम का यह बदला मिजाज फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा।

मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए मध्यम बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज शाम तक मौसम कई बार अपना रंग बदल सकता है। वहीं, अगले दिन यानी शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।

दिल्ली में बारिश का अलर्ट, शाम तक बढ़ सकती है गतिविधि

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, 4 सितंबर को दोपहर से रात तक दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।

ताजा अलर्ट दोपहर 2:42 बजे से रात 8:01 बजे तक प्रभावी है। IMD ने दोपहर 2:15 से 4:15 बजे के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई थी। इसके बाद शाम 5 से रात 8 बजे के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

दिल्ली-NCR में तेज हवाओं का भी असर

बारिश के साथ हवा की रफ्तार भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, आज शाम और रात के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवाएं करीब 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती हैं। गरज-चमक के दौरान लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है।

दिल्ली के अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली क्षेत्र में 4-5 सितंबर को व्यापक बारिश और गरज-चमक की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 4 से 6 सितंबर के दौरान बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसका असर नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के NCR इलाकों में भी देखने को मिल सकता है।

कल यानी 5 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?

शनिवार, 5 सितंबर को भी दिल्ली में मौसम सुहाना लेकिन बारिश वाला रह सकता है। IMD के मुताबिक, आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से पूर्वाह्न के बीच कई जगह हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है। इसके बाद दोपहर से शाम के बीच कुछ स्थानों पर बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है।

कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यानी आज की तुलना में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।

6 सितंबर के बाद बारिश में कमी के संकेत

6 सितंबर को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बहुत हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री और न्यूनतम 22-24 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं, 7 सितंबर को तापमान 33-35 डिग्री तक पहुंच सकता है और मौसम आंशिक रूप से बादल छाया रह सकता है।

फिलहाल जन्माष्टमी के दिन बारिश ने दिल्ली-NCR के मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। आज शाम तक बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है, इसलिए घर से बाहर निकलने वालों को मौसम का अपडेट देखते रहने की सलाह दी जाती है।

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