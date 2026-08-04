दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। IMD के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। दिल्ली,नोएडा, गाजियाबाद से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 और 5 अगस्त को गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है जबकि 6 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद है। विभाग ने कहा कि 7 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।

पंजाब और चंडीगढ़ में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली से सटे हरियाणा में झमाझम बारिश हो सकती है। पंजाब और चंडीगढ़ में भी आज तेज बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी मौसम के ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है।

केरल में बारिश का कहर

केरल के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। पिछले 21 घंटे की अवधि के दौरान उत्तरी जिलों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश जारी रहने से अलप्पुझा, पत्तनमथिट्टा, कोट्टायम और कोझिकोड के कई निचले और नदी के तटीय इलाके अब भी जलमग्न हैं जिससे लोगों को राहत शिविरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस आपदा में लोगों के अहम दस्तावेज और बच्चों की स्कूल की किताबें भी बह गई हैं।

असम में बाढ़ से 87 लोगों ने गंवाई जान

असम में बाढ़ के जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में गरज के साथ अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिससे इन दोनों राज्यों की सीमा से लगे असम के कई जिले प्रभावित हो सकते हैं। मौसम कार्यालय ने कहा, ”मौसम के मिजाज से संकेत मिलता है कि मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी जैंतिया हिल्स और पूर्वी जैंतिया हिल्स और अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे, कुरुंग कुमेय, पूर्व कामेंग, पूर्व सियांग, लोहित और चांगलांग जिलों में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ अत्यधिक भारी बारिश (ऑरेंज और रेड अलर्ट) का अनुमान है। इसका असर असम के पड़ोसी जिलों पर पड़ सकता है।” मौसम विभाग ने नगालैंड के अधिकतर हिस्सों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

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हिमाचल प्रदेश में बारिश से जुड़ी तमाम घटनाओं में अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में बारिश के कारण फिसलन और लैंडस्लाइड की घटनाओं में भी तेजी से इजाफा हुआ है। नदियां उफान पर हैं। ऐसे हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें