Delhi-NCR Weather: दिल्ली-नोएडा में उमस भरी गर्मी से कब मिलेगी राहत, अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम; IMD ने दिया अपडेट

Delhi-NCR Weather : दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में फिर बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में भी मंगलवार से बारिश के संभावना है।

यमुना का जलस्तर बढ़ने के दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। (ANI PHOTO)

