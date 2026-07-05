Delhi NCR Weather Forecast: राजधानी दिल्ली और उससे सटे शहरों जैसे नोएडा गुरुग्राम गाजियाबाद फरीदाबाद के क्षेत्रों में मानसूनी बारिश अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। इसके शनिवार की रात से रविवार की सुबह और दोपहर तक बारिश ने पूरे क्षेत्र को बुरी तरह भिगा दिया है। इसके चलते कई क्षेत्रों में जलभराव ने लोगों को परेशान किया और यातायात भी बाधित हो गया। हालांकि, तापमान में आई गिरावट ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है।
रविवार को सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर तक में बारिश जारी है। कहीं पर रुक-रुककर तो कहीं मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में मौसम को बदल दिया है। मानसूनी बारिश को लेकर अहम बात यह है कि पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी बारिश की संभावना काफी ज्यादा है। इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी किया है।
IMD ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया अनुमान
मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के तहत आने वाले हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। अगले कुछ दिनों तक मौसम कैसा रहेगा। इसे बिंदुवार समझ लेते है।
- 6 जुलाई, सोमवार: इस दिन दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्रों यानी नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में छुटपुट से लेकर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही इस दिन भारी बारिश (Heavy Rainfall) का भी अनुमान जताया गया है।
- 7 जुलाई, मंगलवार: IMD के मुताबिक, मौसम में बदलाव आएगा और काफी व्यापक रूप से बारिश होने की उम्मीद है। इस दिन के लिए भी क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट है।
- 8 जुलाई, बुधवार: इस दिन भी बारिश की गतिविधियां और बढ़ने का अनुमान है। दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है लगाया है। इसके चलते आईएमडी ने कई क्षेत्रों में अलर्ट भी जारी कर रखा है।
- 9 जुलाई, गुरुवार: 9 जुलाई को बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावना जताई गई है लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव दिख सकता है। इसके साथ ही भारी बारिश सिलसिला कुछ खास इलाकों में जारी रह सकता है।
- 10 जुलाई, शुक्रवार: 10 जुलाई को बारिश की तीव्रता थोड़ी कम होने की संभावना भी है। हालांकि, यह बारिश छुटपुट स्थानों पर ही हो सकती है, जबकि धूप की आंख-मिचोली उमस वाली गर्मी को बढ़ा सकती है।