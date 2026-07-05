Delhi NCR Weather Forecast: राजधानी दिल्ली और उससे सटे शहरों जैसे नोएडा गुरुग्राम गाजियाबाद फरीदाबाद के क्षेत्रों में मानसूनी बारिश अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। इसके शनिवार की रात से रविवार की सुबह और दोपहर तक बारिश ने पूरे क्षेत्र को बुरी तरह भिगा दिया है। इसके चलते कई क्षेत्रों में जलभराव ने लोगों को परेशान किया और यातायात भी बाधित हो गया। हालांकि, तापमान में आई गिरावट ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है।

रविवार को सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर तक में बारिश जारी है। कहीं पर रुक-रुककर तो कहीं मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में मौसम को बदल दिया है। मानसूनी बारिश को लेकर अहम बात यह है कि पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी बारिश की संभावना काफी ज्यादा है। इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी किया है।

IMD ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया अनुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के तहत आने वाले हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। अगले कुछ दिनों तक मौसम कैसा रहेगा। इसे बिंदुवार समझ लेते है।