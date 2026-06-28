Delhi-NCR Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी के चलते पिछले कुछ दिनों से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इस बीच रविवार शाम राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के इलाकों में धूलभरी आंधी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। पूरे क्षेत्र में काली घटा भी छा गई। हालांकि, बारिश के जरिए राहत की उम्मीद कर रहे लोगों को कोई राहत नहीं मिली।

गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की सारी उम्मीदें मॉनसूनी बारिश पर टिकी हैं लेकिन सवाल यही है कि आखिर बारिश कब होगी? इसको लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून देरी से आएगा। IMD ने बताया कि 11-12 जून को दिल्ली आने वाला मॉनसून 30 जून से लेकर 1 जुलाई के आस-पास राजधानी क्षेत्र में दस्तक दे सकता है।

बारिश कब होगी?

दरअसल, आईएमडी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, अगले सप्ताह से मानसून की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। रविवार देर रात या सोमवार के बाद से राजधानी क्षेत्र में तेज हवा और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।

IMD के अनुसार अगले पूरे हफ्ते ही बारिश की संभावना प्रत्येक दिन प्रबल है। इसके चलते क्षेत्र के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है।

बारिश के लिए बनी अनुकूल स्थिति

IMD के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दिल्‍ली एनसीआर, पंजाब से हरियाणा में सीजनल ट्रफ सक्रिय है। इसके अलावा हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर भी बना हुआ है।

इसके अलावा 2 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, इन्हीं सारी परिस्थितियों के चलते जल्द पूरे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले चार दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने के आसार हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में छात्रों समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसको लेकर सीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पानी की सप्लाई और स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं को काट दिया है। पढ़िए पूरी खबर…