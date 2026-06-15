दिल्ली-एनसीआर में सोमवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह धूप थी लेकिन दोपहर के बाद धूल भरी तेज आंधी चलने लगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में आंधी-तूफान और बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। दिल्ली के पालम में दोपहर 2:30 बजे के आसपास 92 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली हैं।

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश, बिजली कड़कने और 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली के कई इलाकों में आंधी तूफान आने की संभावना है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अचानक हुए इस बदलाव की वजह हिमालय क्षेत्र पर चल रहे वेस्टर्न डिस्टरबेंस हैं। हालांकि मंगलवार से इसका असर कम होने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली में तापमान फिर से बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार सुबह बारिश भी हुई, जिससे न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंगलवार को तेज धूल भरी आंधी और बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

मौसम विभाग ने उत्तराखंड हिमाचल के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, ऋषिकेश में भारी बारिश के साथ तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं हिमाचल के कांगड़ा, मंडी, चंबा, किन्नौर, कुल्लू और बिलासपुर में भारी बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। इस दौरान करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।

मौसम विभाग ने बिहार और झारखंड के लिए भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सीमांचल और पटना में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने गया, जहानाबाद, पटना, गोपालगंज और सीमांचल के लोगों को मंगलवार को बेवजह खुले में जाने से बचने के लिए आगाह किया है। वहीं झारखंड के रांची, पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर, दुमका में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है।