केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर काबू पाने के प्रयासों के तहत 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे एनसीआर क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन (तोड़फोड़) से जुड़े सभी काम पूरी तरह बंद रहेंगे।

इस दौरान निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लागू रहेगा, ताकि धूल और अन्य प्रदूषणकारी तत्वों को हवा में फैलने से रोका जा सके। सरकार का यह कदम सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए उठाया गया है।

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